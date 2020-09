Welttag Erste-Hilfe: Was tun bei einem Unfall in den eigenen vier Wänden?

Einen Erste-Hilfe-Kurs mal vor Jahren gemacht zu haben ist leider keine Garantie für eine richtige Anwendung im Notfall. Stabile Seitenlage, Atemwegsmanagement, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Umgang mit einem Defibrillator – all das sind Maßnahmen, die man zwar mal gelernt hat, die heute aber nur noch Fragen aufwerfen.

Anlässlich des Welttages der Ersten Hilfe verschenken inside digital und Vodafone im Rahmen der Aktion „Alltagshelden“ nur heute 50 Gutscheincodes für einen „Erste Hilfe FreshUp“ Online-Kurs der Johanniter. Du findest die Aktion auf unserer Facebook-Seite.

Aktionstag Erste Hilfe

Laut dem Deutschen Roten Kreuz verunglücken jährlich mehr als eine Million Menschen in ihrem eigenen häuslichen Umfeld. Der heutige World First Aid Day (auf Deutsch: Welttag der Ersten Hilfe) soll an die Wichtigkeit dieser einfachen Rettungsmaßnahmen erinnern, die jeder beherrschen sollte. Deswegen wird seit 2000 jedes Jahr an dem zweiten Samstag im September aufs Neue über lebensrettende und gesundheitserhaltende Maßnahmen aufgeklärt und für ihre Wichtigkeit sensibilisiert. Der Fokus liegt hierbei auf die Vermittlung und Auffrischung von Wissen.

Wissen, was in Notfällen Leben retten kann, Infektionen verhindern oder einen schnellen und sicheren Transport in ein Krankenhaus gewährleisten kann.

Alltagshelden gesucht

„Alltagshelden“ – So heißt die Kooperation des Pay-TV-Senders Universal TV, der Johanniter-Unfall-Hilfe und Vodafone mit dem Fokus auf Erste Hilfe. Neben anderen Aktionen und Gewinnspielen, bietet Vodafone in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe Online-Kurse zur Auffrischung von Erste-Hilfe-Kenntnissen an. Inside digital Leser können sich heute die Kursgebühr von 5,99 Euro sparen. Ziel des Ganzen soll sein, das Thema wieder präsenter zu machen und zu fördern.

