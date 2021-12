Weihnachts-Pakete mit DHL, Hermes & Co: Hier ist heute Schluss

Zwar ist Heiligabend erst Ende der Woche, doch schon heute streichen Hermes und DHL die Segel. Nur, wenn du heute dein Paket noch zum Paketshop bringst, hat es noch Chancen, rechtzeitig zum Fest anzukommen. Aufgrund der Corona-Krise, den damit verbundenen Shopping-Regeln und Kontaktbeschränkungen sind deutlich mehr Pakete unterwegs als üblicherweise in der Vorweihnachtszeit. Die Paketdienste sehen sich deshalb zu enorm großzügigen Fristen gezwungen – und das, obwohl sie ihre Netze nach eigenen Angaben ausgebaut haben.

Weihnachtspakete: So kommen sie noch rechtzeitig an

Für Pakete ins Ausland ist es bei fast Anbietern zu spät. Ausnahmen haben wir weiter unten in diesem Artikel aufgeführt. Zudem gibt es mit extrem teuren Express-Paketen – etwa über UPS – je nach Zielland noch eine Chance, dass sie rechtzeitig unter dem Baum liegen.

DHL & Hermes: So kannst du deine Pakete online frankieren

DHL / Deutsche Post

Willst du dein Weihnachtspaket mit DHL verschicken, so musst du es heute bei DHL abgeben. Eine konkrete Uhrzeit oder weitere Details nennt DHL nicht – nur das heutige Datum. Auch gibt es keinen Unterschied zwischen den Postbank-Filialen, den zahlreichen Paketshops und der Packstation. Selbst einem Zusteller, der dir ein Paket bringt, kannst du eine Sendung mitgeben.

Bemerkenswert: Selbst nationale Express-Pakete mit DHL Express sind nur bei einer Abgabe bis zum morgigen 21. Dezember noch garantiert vor Weihnachten beim Empfänger. Briefe und Postkarten innerhalb Deutschlands sollten bis zum 22. Dezember (Mittwoch) verschickt sein – das heißt vor der Leerung des Briefkastens eingeworfen.

Hermes

Hermes garantiert dir eine Zustellung deiner Weihnachtspakete bis Heiligabend, wenn du sie innerhalb Deutschlands bis heute, 23:59 Uhr abgegeben hast. Interessant: Hermes sagt, dass auch Pakete nach Dänemark und Österreich noch ankommen, wenn du sie heute abgibst.

DPD

Damit Geschenke pünktlich zu Heiligabend beim Empfänger ankommen, empfiehlt DPD, Standardpakete bis Dienstag, den 21. Dezember (Faustregel: 12 Uhr mittags) in einem Pickup Paketshop abzugeben. Brauchst du noch etwas mehr Zeit zum Basteln oder Einpacken, scheint DPD für dich der Paketdienst der Wahl zu sein: Prio- und Expresspakete kommen auch dann noch pünktlich an, wenn sie am Donnerstag, den 23. Dezember (12 Uhr), aufgegeben werden.

UPS

UPS nennt keine konkreten Zeiten für den Versand von Paketen zu Weihnachten. Du kannst aber auf der Webseite deinen Absender und das Ziel deines Paketes angeben und UPS zeigt dir an, mit welcher Versandoption dein Paket wann ankommt.

Normale Weihnachtspakete, die du bis morgen im UPS-Shop abgibst, sollten noch bis zum 23. Dezember ankommen. Danach wird es kritisch. Willst du sichergehen, solltest du einen Express-Zuschlag buchen. Express-Pakete mit Vor-12-Uhr-Zustellung, UPS Express und UPS Express Plus wird man auch an Heiligabend noch ausfahren. Sie werden teilweise sogar innerdeutsch per Flugzeug transportiert – kosten aber auch entsprechend.

Wichtig: Die Auslieferung an Heiligabend betrifft nicht die vergleichsweise günstige Express Saver Option.

GLS

In vielen Städten ist auch GLS mit Paketshops vertreten, die du zum Versand deiner Weihnachtspakete nutzen kannst. GLS empfiehlt, dass dein Paket bis zum morgigen Dienstag, 12 Uhr in dem Shop sein sollte. Pakete in die Nachbarländer Deutschlands sollen noch zugestellt werden, wenn sie bis heute 12 Uhr im GLS Shop liegen.