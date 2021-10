Wann kommt die Apple Watch Series 7? Hermès verrät Details zum Verkaufsstart

Etwas überraschend hat Apple im Rahmen des iPhone-Events im vergangenen September keine direkte Verfügbarkeit der neuen Apple Watch Series 7 angekündigt. Statt eines Datums für den Verkaufsstart sagte man nur, dass die neue Smartwatch im Laufe des aktuellen Herbsts erscheinen werde.

Angebliche Hermès-Mails: Apple Watch Series 7 ab kommender Woche

Einen konkreten Termin bleibt uns der iPhone-Hersteller auch Anfang Oktober weiterhin schuldig. Apples langjähriger Partner bei der Apple Watch, Hermès, ist aber offenbar weniger am Stillschweigen interessiert. In angeblichen Mails an die Kunden nannte man konkrete Termine. Wie der Kunden-Support des Luxus-Herstellers in unterschiedlichen Mails mitteilte, sollen die Vorbestellungen der Apple Watch Series 7 am 8. Oktober 2021 beginnen. Screenshots dieser Mails wurden unter anderem auf Twitter veröffentlicht.

Es kann natürlich weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um gefälschte Mails handelt. Ein Verkaufsstart Anfang Oktober wäre aber generell denkbar. Auf Basis früherer Vorverkäufe würde die Apple Watch Series 7 eine Woche nach den Vorbestellungen im Handel erhältlich sein. Der Termin wäre damit Freitag, der 15. Oktober 2021.

Leaker nennt ebenfalls Hinweise auf zeitnahen Start

Die Support-Mails sind aber nicht der einzige Hinweis auf einen baldigen Verkaufsstart der neuen Apple Watch. Auch Leaker Jon Prosser berichtete in den vergangenen Stunden in Berufung mehrere ungenannte Quellen, dass die Vorbestellungen schon in der kommenden Woche beginnen könnten.

Die neue Apple Watch in Aluminium wird in fünf Farben verfügbar sein: Mitternacht, Polarstern, Grün, Blau und (Product)Red. Die Modelle der Series 7 in Edelstahl und die Apple Watch Edition gibt es weiterhin in den zuvor bekannten Farben. Die Preise beginnen in den USA bei 399 US-Dollar – derselbe Preis wie bei der Series 6. Diese kostet bei Apple Deutschland aktuell mindestens 429 Euro.