Aus Falschparken wird Brandstiftung: Diesen Fehler sollten Autofahrer nicht machen

Regen ist in diesem Jahr in Deutschland Mangelware. Auch deshalb steigt die Waldbrandgefahr in vielen Teilen der Republik extrem an. Doch nicht nur Wälder sind gefährdet. Auch Wiesen und Ackerland kann in Flammen aufgehen. Und das auch einfach, weil ein Autofahrer falsch parkt. Denn, so berichtet der ACE, der Auto Club Europa, ein Auto kann ebenso wie eine Flasche oder eine weggeworfene Zigarette einen solchen Brand auslösen.

Auto-Abgasanlage führt zu Bränden

Schuld daran ist die Kombination aus einem heißen Katalysator am Auto und trockenem und brennbarem Material, auf dem geparkt wird. Der Kat wird schon nach kurzer Fahrzeit bis zu 800 Grad heiß und bildet so einen guten Anzünder insbesondere für trockenes Gras, das sich laut ACE bereits bei 300 Grad entzünden kann. Als zweiten Auslöser für von Autos entfachte Flächenbrände nennt der ACE die Bremsen, die ebenfalls sehr heiß werden können.

Bremsen an E-Autos sind dagegen weniger problematisch für das Entzünden eines Brands. Sie heizen sich nämlich weniger stark auf, als bei Verbrennern. Das Gleiche gilt für den Unterboden. Da E-Autos keine Abgase absondern, gibt es keine heiße Abgasanlage und so sind die elektrischen Autos weit weniger problematisch bei trockenem Untergrund. Es kommt bei Verbrennern häufig nicht auf die Bauart an. Denn auch vergleichsweise hohe SUV können durch Bodenunebenheiten und hochgewachsenes Gras schnell zu einem Brand führen.

Aus Falschparken wird fahrlässige Brandstiftung

Wie der ACE weiter warnt, kann ein falsch abgestelltes Fahrzeug sogar mehr als nur ein Knöllchen nach sich ziehen. Somit solltest du es tunlichst vermeiden, diesen Fehler zu machen: „Wer trotz Waldbrandgefahr falsch parkt, macht sich wegen fahrlässiger Brandstiftung strafbar. Hierbei muss nicht erst ein Feuer ausbrechen, das „in Gefahr bringen“ ist bereits ausreichend“, so der Autoclub.

Damit gilt gerade im Sommer und bei großer Trockenheit: Wer einen Verbrenner abstellen will, sollte dringend darauf achten, auf Asphalt oder Schotter zu parken. Das gilt auch bei Volksfesten und auf Festivals. Dazu ist der Waldboden als solcher als Parkfläche tabu.