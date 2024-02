Von wegen Streichung: Deutsche Bahn dementiert Ausbaustopp Hayo Lücke 3 Minuten

Die Deutsche Bahn arbeitet derzeit an vielen Stellen am Netz der Zukunft. Viele Neubauprojekte wird sie laut übereinstimmenden Medienberichten aber nicht wie geplant in Angriff nehmen können. Der Bund kürzt massiv die Gelder. Die Bahn dementiert.