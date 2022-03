Volksbank und Raiffeisenbank: Geld abheben am Automaten wird eingeschränkt

Bargeld ist in Deutschland trotz fortschreitender Digitalisierung ein Bestandteil im Alltag, der nicht wegzudenken ist. Trotzdem verschwinden immer mehr Geldautomaten in deutschen Städten. Und auch die Volksbank und Raiffeisenbank schränkt ihre Kunden in Zukunft ein, wenn es ums Thema Bargeld abheben geht.

Volksbank und Raiffeisenbank: Diese Möglichkeit hast du bald nicht mehr

Bargeld am Automaten ziehen, das geht nicht nur mit deiner Girokarte. Die Volksbank und Raiffeisenbank bieten außerdem die Möglichkeit an, Geld per Smartphone abzuheben. Mithilfe der App VR-mobileCash, die du auf deinem Smartphone installiert haben musst, kannst du einfach am Automaten Geld haben. Dazu musst du in der App das hinterlegte Konto auswählen, den Betrag festlegen und dann zum Menüpunkt „Mobile Auszahlung“ navigieren.

Was einfach in der Anwendung klingt, ist der Praxis im Vergleich zum klassischen Geldabheben per Girokarte deutlich umständlicher. Denn auch sogenannte mTINs müssen generiert werden, damit der Automat das Geld letztlich auch ausspuckt. Außerdem musst du die Funktion generell zunächst bei der Volksbank und Raiffeisenbank freischalten, damit du sie überhaupt nutzen kannst – per Post. Hier beißt der Hund sich wieder in den Schwanz: Es soll um der Digitalisierung willen etwas digitalisiert werden, ohne dass ein wirklicher Mehrwert für Kunden daraus entsteht.

Das haben die Kreditinstitute nun festgestellt, denn die Resonanz der Kunden blieb verhalten. Somit endet das Programm zum 31. März, wie man Kunden per Schreiben mitteilt. Ab April brauchst du also ausnahmslos wieder deine Girokarte samt PIN, um an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben.

Bargeld versus Mobile Payment

Digitalisierung hin oder her: In Deutschland kommt zwar mittlerweile auch ohne Münzen weit, doch immer wieder stößt man an Grenzen. Das zeigt etwa unser Selbsttest, wo wir beispielsweise beim Bäcker oder kleinen Cafés scheiterten. Und im Vergleich zu Mobile Payment hat das Bezahlen mit echtem Geld weitere Vorteile, etwa Datenschutzgründe oder auch mehr Kontrolle über Ausgaben.

Auch online sind neue Bezahlarten zwar auf dem Vormarsch, bei vielen aber bei Weitem noch nicht so beliebt wie gedacht. So zahlen laut einer Studie viele Deutsche immer noch gerne per Rechnung anstatt mit Klarna und Co. Wenn du Bargeld langfristig den Rücken kehren willst, haben wir Tipps für dich, wie du kontaktlos oder mobil zahlen kannst. Und dabei auch sicher unterwegs bist.