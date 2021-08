Vodafone schlägt Alarm: Millionen Kunden von gewaltigem Funkloch bedroht

„In den kommenden Monaten entscheidet sich Deutschlands digitale Zukunft.“ Mit diesen pathetischen Worten eröffnet Vodafones Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter ein Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ihm zufolge müsse die Politik jetzt eine richtungsweisende Entscheidung treffen, da ansonsten ein riesiges Funkloch drohe. Sollte sich die Politik falsch entscheiden, sieht Ametsreiter künftig eine noch größere digitale Spaltung zwischen Stadt und Land. Der Vodafone-Deutschland-Chef sorgt sich sogar um alle Mobilfunknetze in Deutschland, also auch das von Telekom und O2. Sie könnten schon bald deutlich langsamer werden. Doch was lässt Ametsreiter zweifeln?

Vodafone: Wir hätten 300.000 Mobilfunkstationen mehr haben können

In zwei Jahren ist es so weit: Dann will die Bundesnetzagentur wieder Mobilfunkfrequenzen versteigern. Mit an Bord ist dann auch 1&1. Der Vodafone-Chef ahnt aber heute schon, dass dieser Aspekt zulasten der Kunden der drei Netzbetreiber in Deutschland gehen könnte. „Die momentan verfügbaren Flächenfrequenzen reichen nur, um drei Netze zu bauen. Es gäbe aber vier Unternehmen, die bieten“, erklärt Ametsreiter dem RND. Und das würde dazu führen, dass eine Auktion extrem teuer werden könnte. Ginge einer der jetzigen Betreiber dabei leer aus, könnten bis zu vier Millionen Kunden plötzlich in einem LTE-Funkloch leben. „Die Menschen auf dem Land drohen digital abgehängt zu werden“, warnt der Voadafone-Chef.

Damit das nicht passiert, schlägt Ametsreiter eine Verlängerung der Frequenzlizenzen um fünf Jahre vor. Das Geld, was die Netzbetreiber hier einsparen, könnte so in den Ausbau der Netze fließen. Doch auch, wenn es der Vodafone-Deutschland-Chef nicht sagt: Mit 1&1 könnte ein neuer Wettbewerber in den Markt kommen und in direkte Konkurrenz zu Vodafone, Telekom und O2 treten. Auch, wenn 1&1 bereits über ungenutzte Frequenzen verfügt.

„Deutschland ist im Mobilfunk Mittelmaß“

Der Vodafone-Chef rechnet dem RND vor: So haben die Telekommunikationsanbieter in Deutschland in gut 20 Jahren fast 70 Milliarden Euro für Lizenzen ausgegeben. Ohne die Versteigerungen hätte man von dem Geld 300.000 neue Mobilfunkstationen aufstellen können. „Wir hätten keine Funklöcher mehr“, so Ametsreiter. Für ihn ist Deutschland im Mobilfunk deshalb nur Mittelmaß.