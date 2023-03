Urlaub: Mit diesem genialen Trick findet man unfassbar günstige Flüge

Wer Urlaub buchen und verreisen will, kennt es: Ewig sucht man nach bezahlbaren Flügen zum Traumziel. Unzählige Flugsuchmaschinen werben dabei mit den günstigsten Preisen. Doch es gibt einen einfachen Trick, wie man den nächsten Urlaub zum Schnäppchenpreis bekommt. Google spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Günstig in den Urlaub: So geht’s

Google hat viele Dienste und nicht jeder ist so bekannt, wie etwa die Suchmaschine, YouTube oder Google Maps. Doch seit einiger Zeit gibt es auch Google Flights. Hier lassen sich die günstigsten Flüge aller Fluggesellschaften finden. Mehr noch. Denn wer flexibel ist, findet hier die Superschnäppchen. Dafür muss man zunächst die Website Google Flights aufrufen. Anschließend gibt man den Abflughafen ein – also etwas Köln, Düsseldorf oder Berlin. Soll der Urlaub an einen bestimmten Ort gehen, gibt man auch den Zielflughafen ein. Wenn man offen für neue Ziele ist, lässt man das Feld einfach unberührt.

→ Hier bloß keinen Urlaub machen! Das sind die 10 gefährlichsten Städte in Europa

Nun wählst du noch deine Reiseddaten aus. Also den Tag, an dem du in den Urlaub fliegen willst und das Datum der Rückkehr. Nach einem Klick auf „Suchen“ oder „Entdecken“ – je nachdem, ob du ein Ziel eingegeben hast oder nicht – spuckt dir Google Fights einige Preise und Ziele aus. Hast du ein Ziel eingegeben, siehst du, welche Möglichkeiten du hast, in den Urlaub zu kommen. Welche Fluggesellschaft dich zu welchem Preis ans Ziel bringt. Klickst du oben rechts auf das Datum, siehst du sofort, ob die Flüge einen Tag eher oder später günstiger sind. Wenn es also nicht auf den Tag ankommt, kannst du so möglicherweise auch günstiger in den Urlaub kommen. Doch es geht noch mehr.

Wer flexibel planen kann, kommt noch günstiger ans Ziel

Hast du kein Ziel vor Augen und möchtest einfach in den Urlaub, lässt du, wie oben beschrieben, das Feld mit dem Zielflughafen einfach frei. Klickst du jetzt auf „Entdecken“ zeigt dir Google Flights eine Karte bei Google Maps – inklusive der Städte und Preise, die für die Flüge dorthin fällig werden. Klickst du nun noch auf das Datum und wählst die Registerkarte „Flexible Reisedaten“ statt „Genaue Reisedaten“ aus, kannst du einen Reisemonat und die Dauer des Urlaubs festlegen. Wer hier flexibel planen kann, kommt schon für unter anderem 40 Euro nach Mailand oder Venedig. Auch Fernreisen in die USA, etwa nach New York für rund 400 Euro oder nach Bangkok für unter 700 Euro sind drin. Einfach ein wenig in Google Maps herum scrollen und wischen und Google aktualisiert die Preise in Echtzeit. Übrigens: Ganz ähnlich wie Google Flights funktioniert auch Momondo. Ein Preisvergleich kann sich lohnen.