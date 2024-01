TV-Sensation kommt nach Deutschland! RTL plant diese 2-Wochen-Sendung

2009 kam die Kino-Komödie „Männer, die auf Ziegen starren“ in die Kinos. Im Frühjahr hingegen heißt es bei RTL: „Menschen, die auf Elche starren“. Statt Kinofilmlänge von 1 Stunde 34 Minuten soll die Sendung ganze zwei Wochen dauern. Das berichtet das Medienmagazin DWDL und liefert direkt eine Bestätigung von RTL mit. Allerdings zeigt RTL die Sendung nicht in seinem linearen TV-Programm, sondern auf der Streaming-Plattform RTL+.

Elchwanderung im TV hat in Schweden Kultstatus

Doch was zeigt RTL in der zwei Wochen andauernden Sendung? So skurril es klingt: eine Elchwanderung in Schweden. Denn jedes Frühjahr gehen im nördlichen Schweden Elche auf die Wanderschaft. Sie ziehen von der Küste landeinwärts, kreuzen dabei den größten Fluss Schwedens, den Ångermanälven. Immer mit dabei der öffentlich-rechtliche schwedische Rundfunk SVT mit der Sendung „Den stora älgvandringen“.

Der Livestream der Elch-Wanderung, die mit einer großen zweistelligen Anzahl an festinstallierten Kameras verfolgt wird, hat in Schweden so etwas wie Kultstatus. Die Spannung besteht darin, Elche zu entdecken. 2022 waren es dem Vernehmen nach 63 Elche, die die zwei Wochen über zu sehen waren. Das galt als Rekord. Aber immerhin gibt es auch noch andere Tiere zu sehen. Medien berichten vom gesichteten Vielfraß über Biber und Otter bis hin zum Seeadler. Da einige Kameras über Nachtsichtfunktionen verfügen, gibt es auch nachts etwas zu sehen.

Für die Schweden ist die Übertragung eine Form der Entspannung und Kontrastprogramm zum stressigen Alltag. Ob sich das auch in Deutschland etablieren lässt – unklar. Klar ist aber, RTL zeigt die zweiwöchige Dauersendung auf seinem Streaming-Portal. Das hat der Kölner Sender bestätigt. Ausschnitte sollen auch im linearen Programm landen, etwa beim Mittagsmagazin Punkt 12. Unklar, ob es ein eigenes Rahmenprogramm gibt oder man die schwedischen Sendungen übernimmt. Auch der genaue Sendetermin ist noch unklar, da es ein Naturereignis ist, das auch vom Wetter abhängig ist. In der Regel setzen sich die Tiere Ende April oder Anfang Mai in Bewegung.

