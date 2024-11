Das SD-Bild gilt schon lange nicht mehr als zeitgemäß. Schon für das Jahr 2023 hieß es in einer Studie des TV-Satelliten-Betreibers Astra, dass 92,5 Prozent aller TV-Haushalte in Deutschland bereits in HD schauen. Inzwischen dürfte dieser Wert noch deutlich gestiegen sein. Schließlich verlassen alle Sender der ARD Anfang 2025 den Astra-Satelliten. In der Folge wird auch die Verbreitung per Kabelnetz eingestellt. Jetzt überrascht aber die Sendergruppe Discovery mit der Ankündigung, ihre TV-Sender noch mehrere Jahre über Satellit in SD-Auflösung senden zu wollen. Die ARD schaltet ihre SD-Sender am 7. Januar ab.

TV-Sender: Kostenloses SD-Signal statt kostenpflichtiges HD

Der Grund für diesen Plan wird nicht genannt, liegt aber auf der Hand. DMAX, TLC, Tele 5, Eurosport 1 sowie HGTV gibt es auch in einer HD-Variante per Satellit. Bis auf HGTV sind die TV-Sender dann aber Bestandteil des HD+-Paketes und als solche verschlüsselt. Nur, wenn du HD+ buchst, kannst du die Sender auch in HD sehen. Damit besteht aber die Gefahr, dass Sender wie DMAX, TLC, Tele 5 und Eurosport 1 ihre ohnehin schon nicht millionenfach vorhandenen Zuschauer verlieren, wenn sie das unverschlüsselte SD-Signal abschalten würden.

Mit der neuen Vereinbarung sichert sich Discovery nach Angaben von SES Germany langjährig Kapazitäten für die Ausstrahlung der TV-Sender in SD. SES Germany ist der deutsche Vertragspartner für die Sender zur Ausstrahlung über die Astra-Satelliten. Der jetzt verlängerte Vertrag umfasst auch die HD-Angebote von DMAX HD, TLC HD, Tele 5 HD und Eurosport 1 HD mit HD+. Die Verträge wurden ebenfalls für die österreichischen Sender DMAX und TLC verlängert. Zu sehen sind die deutschen Sender übrigens auch über den HD+ IP TV Stick.

Die Vereinbarung umfasst zudem die Verlängerung sämtlicher Playouts der oben genannten Sender in Unterföhring. Was bei diesem Playout passiert, damit die Sender überhaupt senden können, haben wir in einer Hintergrundreportage berichtet.