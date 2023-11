Tesla, VW und BMW vorgeführt: Diese Automarke lieben die Deutschen 

Auf Deutschlands Straßen fahren mehr und mehr Teslas, trotzdem gehört der US-amerikanische E-Pkw-Hersteller nicht zu den beliebtesten Automarken der Deutschen. Tesla hat es nicht einmal unter den Top fünf geschafft. Fiat, Opel, Honda, Toyota oder Peugeot haben es ebenfalls nicht in die Top-Platzierungen geschafft. Selbst Marken wie BMW, Volkswagen oder Mercedes konnten den ersten Platz des Rankings nicht einnehmen.

Das ist die beliebteste Automarke in Deutschland 2023

Mit einem Anteil von 14,8 Punkten belegte die Tochtermarke des VW-Konzerns Skoda den fünften Platz. Fast zehn Punkte mehr und somit auf dem vierten Platz steht der deutsche Autobauer BMW mit einem Score von 22,2 Punkten. Trotz mehrerer Kult-Modelle, wie dem Golf oder Polo, reichten Volkswagen 22,8 Punkte für den dritten Platz. Der Score von Mercedes liegt um 0,2 Punkte höher. Somit konnten die Stuttgarter den zweiten Platz belegen. Die Spitzenposition für das Jahr 2023 hat Audi ergattert. Das bedeutet: Audi ist mit 23,7 Punkten die beliebteste Automarke der Deutschen.

Doch bei den beliebtesten Automodellen hierzulande konnte nicht einmal ein Modell aufs Treppchen bringen. Hier belegte der VW Golf den ersten Platz. Das Kompaktmodell wurde vom Januar bis Oktober dieses Jahres über 64.900 neu zugelassen. Einem Ranking der Statista zufolge belegten ebenfalls zwei weitere Volkswagenmodelle den zweiten und dritten Platz. Diese sind der Volkswagen T-Roc und Volkswagen Tiguan.

Methodik

YouGov erstellt jährlich ein Ranking zu den „Marken des Jahres“. Für die Teilnahme an der Online-Umfrage muss man mindestens 18 Jahre alt sein. In diesem Jahr fand die YouGov-Umfrage in Kooperation mit dem Fachmagazin Handelsblatt zwischen dem 1. September 2022 und dem 31. August 2023 statt. Aus diesem Zeitraum wurden auch die Ergebnisse ermittelt.