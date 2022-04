Tineco Carpet One: Dieser smarte Teppichreiniger bringt dein Zuhause in Schuss

Beim Tineco Carpet One handelt es sich um einen smarten Teppichreiniger, der auch hartnäckige Verschmutzungen im Handumdrehen entfernen soll. Das Schrubben mit Bürste und Putzeimer auf den Knien gehört damit der Vergangenheit an – und auch die Trocknung soll hiermit viel schneller gehen. Verkaufsstart für den intelligenten Reiniger ist in Deutschland der 13. April. Ab dann kannst du ihn im Tineco-Store vorbestellen. Bei Amazon wird er ab dem 22. April erhältlich sein.

Smarte Technik im Tineco Carpet One macht Reinigung zum Kinderspiel

Mit dem Tineco Carpet One lassen sich Teppichböden ohne Kraft- und mit viel weniger Zeitaufwand bequem im Stehen reinigen. Eine Menge an Funktionen vereinfacht und verbessert dabei die Reinigung. So sorgt die HeatedWash-Technologie dafür, dass das Reinigungswasser eine stabile Temperatur von etwa 40 Grad behält. Dadurch soll sich die Reinigungsleistung verbessern.

Doch was macht den Teppichreiniger nun smart? Dank der iLoop™ Smart-Sensor-Technologie denkt das Gerät mit und stellt automatisch die optimale Wassermenge und Saugleistung ein. Gleichzeitig hast du als Nutzer stets den Reinigungsgrad im Blick. Denn in dem cleveren Haushaltshelfer ist ein Display eingebaut, welches dir mithilfe eines Farbrings den Verschmutzungsgrad anzeigt. So weißt du, ob du eine Stelle noch einmal bearbeiten solltest oder dir bereits den nächsten Raum vornehmen kannst.

Doch nicht nur den Grad der Verschmutzung lässt sich über das Display des Tineco Carpet One erkennen. Sondern: dank des integrierten DrynessMeter auch die Feuchtigkeit im Teppich. So sparst du dir, ständig die Feuchtigkeit des Teppichs erfühlen zu müssen und kannst bei Bedarf einfach eine Stelle im Trocknungsmodus erneut bearbeiten.

Reinigen, trocknen und sogar Flecken von Möbeln entfernen

Insgesamt hast du vier Arbeits-Modi zur Auswahl: Den Max-, Auto-, Dry- und den Accessory-Mode. Im Auto-Mode passt der Tineco Carpet One Saugkraft und Wassermenge selbstständig an. Der Max-Mode empfiehlt sich für besonders hartnäckigen Schmutz und mit dem Dry-Mode trocknest du feuchte Stellen schnell wieder. Der Accessory-Mode macht aus dem Gerät zusätzlich einen Polsterreiniger – denn verbunden mit dem mitgelieferten Handstück säuberst du auch Polstermöbel oder beispielsweise Treppenstufen mit Teppichen bequem.

Wer seine Teppichböden nach der Reinigung wieder trocken haben möchte, wartet darauf in der Regel mehrere Stunden oder sogar Tage. Mit dem Tineco Carpet One geht das wesentlich schneller. Denn mit einer Leistung von 120 AW saugt das Gerät den Boden im Anschluss wieder nahezu trocken. Ergänzend kommt für die Trocknung die sogenannte PowerDry-Technologie zum Einsatz. Hiermit lassen sich durch einen heißen Luftstrom Wasserrückstände rasch wieder aus dem Teppichboden entfernen. Dadurch sollen laut Herstellerangaben Teppichböden in gerade einmal 30 Minuten wieder trocken sein. Der smarte Teppichreiniger ist ab dem 13. April im Tineco-Store oderab dem 22. April bei Amazon erhältlich.