Hitzige Proteste an Tesla-Filialen: E-Autos seien jetzt viel zu günstig

Normalerweise sind günstige Preise ein Grund zur Freude. Insbesondere, wenn es sich bei dem Produkt der Begierde nicht etwa um eine Kleinigkeit, sondern um eine große und teure Anschaffung handelt – wie beispielsweise ein Auto. Doch in China protestierten jüngst hunderte Tesla-Besitz gegen aus ihrer sich zu günstige Preise und forderten weitere Rabatte.

Tesla senkt Kaufpreise für das Model Y und Model 3

Die Proteste folgten unmittelbar auf eine Preissenkung, die Tesla am Freitag verkündete. Dabei handelt es sich um die zweite Preisreduzierung innerhalb von nur drei Monaten. Anschließend kosteten E-Autos aus dem Hause Tesla im Vergleich zu den September-Preisen zwischen 13 und 24 Prozent weniger. Ein Umstand, der vielen Besitzern der E-Fahrzeuge missfiel. Denn diese haben vor nur wenigen Monaten oder gar Tagen einen deutlich höheren Kaufpreis für die gleichen Produkte gezahlt.

Laut Medienberichten ließen sich die Preissenkungen darauf zurückführen, dass Tesla die Verkäufe seiner Fahrzeuge ankurbeln möchte. Denn die Verkaufszahlen des US-amerikanischen E-Auto-Herstellers brachen im Dezember 2022 um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. Und das, obgleich die Pkw-Verkäufe in China im selben Monat generell um 2,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind – auf 2,19 Millionen Fahrzeuge. Dies lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass China staatliche Subventionen für Elektrofahrzeuge zum Januar 2023 einstellte.

Passend dazu:

Welche Nachteile ergeben sich für Tesla-Besitz?

Abseits des offensichtlichen Nachteils – vor wenigen Tagen mussten Tesla-Käufer deutlich höhere Beträge für den Kauf eines Model Y und Model 3 ausgeben – lässt sich der Unmut der Tesla-Besitz auch auf einige weitere Faktoren zurückführen. Zum einen ist der Wiederverkaufswert der E-Autos innerhalb nur eines einzelnen Tages deutlich gefallen. Zum anderen handelt es sich bei den elektrischen Tesla-Autos um Statussymbole. Das gilt für China genauso wie für Deutschland. Folglich könnte die Preissenkung von 6 Prozent kombiniert mit der Verlängerung eines Rabatts in Höhe von 10.000 Yuan (etwa 1.375 Euro) einen vergleichsweise hohen Statusverlust bedeuten. Zumal das Durchschnittseinkommen in Deutschland im Jahr 2021 etwa dreimal so hoch war, wie das in China.