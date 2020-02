Telekom vermietet jetzt WLAN für die ganze Wohnung Thorsten Neuhetzki 3 Minuten

Mit der Kampagne "WLAN in allen Ecken" steigt die Telekom verstärkt in das Mietgeschäft für WLAN-Mesh ein. Statt dir die Geräte für ein besseres WLAN in deiner Wohnung zu kaufen, kannst du sie bei der Telekom mieten – schon ab 3,95 Euro monatlich. Wir zeigen dir, was das Angebot taugt.