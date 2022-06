Telekom startet mit neuem Discount-Anbieter

Zusammen mit der Marke 4BRP startet die Telekom über ihre Multibrand-Firma, die beispielsweise auch Kaufland mobil realisiert, eine neue Marke: 4B Flexz!. Die beiden Prepaid-Tarife, sollen sich vornehmlich an junge Leute richten, stehen aber generell jedem offen. Das Verfahren, an die Tarife zu gelangen, erinnert ein wenig an die Marke Fraenk, die als Congstar-Untermarke ebenfalls zur Telekom gehört. Denn auch 4B Flexz! lässt sich nur über eine App buchen – die 4B Flexz! App.

Die grafische Gestaltung und Namensgebung ist gewöhnungsbedürftig – zumindest wenn man der Jugendsprache entwachsen ist. Die Tarife heißen LIL BRO und BIG BRO und kommen mit 5 GB Datenvolumen für 10 Euro oder 10 GB Datenvolumen für 15 Euro daher. Wer mit einem personalisierten „BRO4BRO Code“ Freunde wirbt, bekommt weitere 5 GB Datenvolumen kostenlos dazu. Eine Telefon-Flatrate in alle deutschen Netze und eine SMS-Flat gehören ebenfalls zum Tarif. Du kannst monatlich zwischen den beiden Tarifen wechseln oder auch kündigen.

Die Tarife beinhalten auch das Roaming in der EU ohne Aufpreis. Außerdem gibt es für Albanien, amerikanische Jungferninseln, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Färöer-Inseln, Kanada, Kosovo, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Puerto Rico, Türkei, USA und Zypern (türkischer Teil) einen Travelpass für 15 Euro bei 30 Tagen Gültigkeit. Mit ihm bekommst du in diesen Ländern 1 GB Datenvolumen sowie 20 Minuten und 20 SMS.

Auch interessant: Du kannst dein Datenvolumen für Deutschland und die EU für 5 Euro um jeweils 2 GB erweitern. Alternativ bekommst du für 6 Euro je 24 Stunden eine unlimitierte Datenflatrate. Sie ist bis zu einer Grenze von 56 GB sogar im EU-Ausland gültig. Generell ist die Datenrate auf 25 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upstream begrenzt.

Gewöhnungsbedürftig ist auch, dass du „BRO Points“ sammeln kannst. Je nach Laufzeit und Tarif bekommst du unterschiedlich viele Punkte, die du dann für verschiedene Gutscheine oder 4BRO Produkte in der 4BRO App einlösen kannst. Außerdem bekommst du nach Darstellung von Telekom und 4BRO exklusive Vorteile, wie Einladungen zu Events im 4BRO House, exklusive 4B Flexz! VIP Goodies und vieles mehr. Wer etwas damit anfangen kann, wird es wohl zu schätzen wissen.

Mit den beiden Preispunkten von 10 und 15 Euro erreicht die neue Marke keine neuen Bestpreise. Solltest du jedoch einen Freund werben und 5 GB extra bekommen, so sind die Preise aber durchaus akzeptabel – vor allem, wenn du Bedarf an der unlimitierten Tagesflat, der Travel-Option oder den 4BRO-Vorteilen hast. Immerhin sind die Tarife deutlich günstiger als jene der Telekom-Hauptmarke.