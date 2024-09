„Mit Geld spielt man nicht.“ Diesen Spruch scheinen viele, vor allem in der jüngeren Generation, noch verinnerlichen zu müssen. Zumindest deutet ein aktueller Vorfall in Verbindung mit dem sozialen Netzwerk TikTok darauf hin. Hier ging jüngst ein neuer Trend viral, an dem sich viele Nutzer in den USA beteiligten. In zahlreichen Videos war von einem technischen Fehler bei der US-amerikanischen Bank JPMorgan Chase die Rede. Dieser würde dazu führen, dass man so viel Bargeld abhaben könnte, wie man will. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit.

Die Idee ging auf, jedoch nur kurz

Nach Informationen, die dem Wall Street Journal vorliegen, sollen tausende Bürger zuletzt Geldsummen abgebucht haben, die ihre Kontostände überstiegen. Dazu mussten sie sich selbst oder einem Bekannten einen Scheck ausstellen und diesen am Geldautomaten einlösen. Üblicherweise lässt sich in solchen Fällen nur ein Teil der Summe unmittelbar abheben. Doch ein Bug bei JPMorgan Chase scheint dazu geführt zu haben, dass Bankkunden für einige Tage den vollen Geldbetrag ohne Verifizierung des Schecks abheben konnten.

Was Betroffene nicht bedachten: Auch solche Transaktionen werden von den Systemen der Bank erkannt und festgehalten. Während das Vorgehen selbst eine Form des Scheckbetrugs und folglich ein Verbrechen darstellt. Daher plant das Kreditinstitut, Beweise wie Überwachungsaufnahmen und personenbezogene Informationen den Behörden zu übergeben. Diesen drohen rechtliche Konsequenzen in Form einer Strafanzeige. Da zahlreiche TikToker ferner ihre Konten überzogen haben, werden sie die abgehobenen Beträge nun zurückzahlen müssen. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann nach Angaben von CNET im Extremfall auch ein Gefängnisaufenthalt drohen.

Bank unternimmt erste Schritte

Der für den TikTok-Trend verantwortliche technische Fehler wurde mittlerweile behoben. Ergänzend frohr JPMorgan Chase Teile der betroffenen Bankkonten ein. Auf TikTok scheint die Verbreitung entsprechender Videos derweil eingeschränkt worden zu sein, während einige Clips mit der Warnung „Deine Teilnahme an dieser Aktivität könnte dazu führen, dass du dich verletzt oder dass andere sich verletzen“ markiert wurden.