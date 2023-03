Tagesgeld: Zwei weitere Banken erhöhen die Zinsen kräftig

So erhöht die Volkswagen Bank ab sofort ihren Aktionszins bei ihrem Tagesgeld-Angebot von bisher 2,00 auf jetzt 2,25 Prozent p.a. für die ersten sechs Monate. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro – das ist doppelt so viel als bisher – lässt sich dieser Sonderzinssatz bei einer monatlichen Zinsgutschrift nutzen. Für Beträge über 100.000 Euro sinkt die Verzinsung auf 0,65 Prozent. Ebenfalls bei 0,65 Prozent liegt ab sofort der Basiszins, der Stand heute ab dem siebten Nutzungsmonat für alle Tagesgeld-Einlagen von der Volkswagen Bank gezahlt wird.

Consorsbank zahlt jetzt 2,40 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Neben der Bank des größten deutschen Automobilkonzerns hat auch die Consorsbank angekündigt, die Tagesgeldkonditionen zu verbessern. Das französische Geldinstitut zahlt jetzt für sechs Monate einen Aktionszins in Höhe von 2,40 Prozent – bis zu einem Betrag von einer Million Euro. Ab dem siebten Monat sinkt die Verzinsung auf 0,60 Prozent. Der gleiche Zinssatz kommt für Beträge jenseits der Millionen-Schwelle zur Anwendung. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Consorsbank vierteljährlich.

Zu beachten ist, dass die Eröffnung eines Tagesgeldkontos bei der Consorsbank an die zeitgleiche Eröffnung eines ebenfalls kostenlosen Wertpapier-Depots gekoppelt ist. Dieses Depot aktiv zu nutzen, kann sich finanziell auszahlen. Wenn du in den ersten sechs Monaten nämlich einen Sparplan anlegst und aktiv besparst oder Wertpapiere für mindestens 1.000 Euro kaufst, kannst du den auf eigentlich sechs Monate befristeten Aktionszins in Höhe von 2,40 Prozent auf zwölf Monate verlängern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht die aktuell 30 besten Tagesgeld-Konten, die du in Deutschland nutzen kannst. Dabei haben wir uns darauf fokussiert, dir nur jene Angebote zu zeigen, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

Festgeld als langfristige Alternative

Oder soll es lieber ein Festgeld-Konto sein? Dann musst du dein Geld zwar für einen längeren Zeitraum fest anlegen, kannst aber von höheren Zinsen profitieren. Bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell bis zu 3,00 Prozent möglich, was aber nur bedingt zu empfehlen ist. Denn auch auf dem ersten Tagesgeld-Konto kannst du inzwischen eine Verzinsung in Höhe von 3,00 Prozent p.a. abstauben. Bei zwei Jahren Laufzeit sind auf einem Festgeld-Konto aktuell bis zu 3,50 Prozent p.a. möglich, bei zehn Jahren sogar bis zu 4,10 Prozent.

