Tagesgeld: Neuer Zinskracher bei deutscher Bank gestartet

Es ist erst wenige Tage her, da überraschte die niederländische Credit Europe Bank alle deutschen Sparer mit einer gewaltigen Zinserhöhung beim Tagesgeld. Platz 1 im Tagesgeld-Vergleich war die Folge. Jetzt gibt es gute Nachrichten für all diejenigen, die ihr Geld lieber bei einer deutschen Bank anlegen möchten. Denn auch die vor 100 Jahren gegründete IKB Deutsche Industriebank zahlt ab sofort allen Neukunden, die in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei der Bank genutzt haben, mehr fürs Tagesgeld.

IKB erhöht die Tagesgeld-Zinsen für Neukunden

Konkret kannst du dir bei der IKB ab sofort 3,35 Prozent Zinsen für bis zu 100.000 Euro sichern. Und das ab 1 Euro Mindesteinlage. Der Aktionszins wird für drei Monate garantiert. Ab dem vierten Monat geht es nach aktuellem Stand der Dinge mit 2 Prozent p.a. weiter. Allerdings kann sich dieser variable Zins jederzeit ändern. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der IKB zum Ende eines jeden Quartals, also viermal jährlich, das Tagesgeldkonto der Bank aus Düsseldorf ist kostenlos. Beträge über 100.000 Euro werden übrigens nur mit 0,1 Prozent p.a. verzinst.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Tagesgeldkonten, die du als Sparer mit Wohnsitz in Deutschland nutzen kannst. Unsere Auswahl beschränkt sich auf Angebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. Zudem haben wir darauf geachtet, dass nur Tagesgeld-Angebote berücksichtigt sind, bei denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld als attraktive Alternative

Wer sein Geld nicht in Aktien oder ETFs investieren möchte, kann sich alternativ zum Tagesgeld auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Der Vorteil: Du kassierst für einen von dir gewählten Zeitraum einen garantierten Zinssatz. Also beispielsweise für zwei Jahre derzeit durchgehend bis zu 3,2 Prozent pro Jahr. Der Nachteil: Während des Anlagezeitraums kannst du in der Regel nicht über dein Geld verfügen. Das Geld ist fest bei der Bank angelegt. Nur in seltenen Fällen kommst du während der Sparphase doch an dein Geld. Oft musst du dann auf die vereinbarten Zinsen verzichten.

