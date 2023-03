Tagesgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt 2,55 Prozent Zinsen

Bei der Openbank handelt es sich um eine Direktbank der spanischen Santander Gruppe mit Sitz in Madrid. Sie bietet neben Girokonten und Festgeld-Angeboten unter anderem auch ein Tagesgeldkonto an. Und dort wird Erspartes jetzt so gut verzinst wie bei aktuell keinem anderen in Deutschland nutzbaren Angebot dieser Art. Satte 2,55 Prozent p.a. werden von der Openbank für Tagesgeld-Einlagen gezahlt. Der bisherige Spitzensatz hierzulande nutzbarer Angebote lag bei 2,50 Prozent p.a. – gezahlt von der tschechischen J&T Direktbank.

Tagesgeld mit 2,50 Prozent Zinsen bei der Openbank

Anders als beispielsweise bei Trade Republic, wo eine Verzinsung von aktuell 2,00 Prozent ohne zeitliche Befristung gewährt wird, zahlt die Openbank ihren Topzins nur vorübergehend. Für Einlagen bis 100.000 Euro werden die 2,55 Prozent Zinsen nämlich nur für maximal sechs Monate gezahlt. Ab dem siebten Monat sinkt die Verzinsung auf 1,00 Prozent p.a. – bis zu einem Betrag von 250.000 Euro. Sehr kundenfreundlich: Die Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich.

Bis zu einer Summe von 100.000 Euro sind deine Einlagen über die gesetzliche spanische Einlagensicherung vor einer theoretisch möglichen Bankenpleite geschützt. Gebühren fallen bei der Openbank für die Nutzung des Tagesgeldkontos nicht an. Kostenlos erhältst du eine sogenannte R42-Karte, mit der du pro Monat fünfmal an jedem beliebigen Geldautomaten der Eurozone Geld abheben kannst. An Geldautomaten der Santander Gruppe sogar unbegrenzt und weltweit.

Und noch etwas ist wichtig: Die Openbank führt keine Steuern auf Zinsgutschriften an deutsche Steuerbehörden ab. Entsprechend ist es auch nicht möglich, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen. Das ist kein größeres Problem, sorgt aber dafür, dass du deine Zinserträge im Rahmen deiner Steuererklärung manuell nachreichen musst. Allerdings werden dir ohnehin erst Steuern abgezogen, wenn du den Sparerfreibetrag von 1.000 Euro pro Jahr überschreitest.

Festgeld-Angebote als Alternative

Du möchtest dir noch höhere Verzinsungen deiner Ersparnisse sichern? Dann wäre ein Festgeld-Konto eine gute Alternative. Erste Banken zahlen bei einer Laufzeit von nur einem Jahr bereits 3,00 Prozent Zinsen. Bei zwei Jahren Laufzeit steigt der Spitzensatz sogar auf aktuell 3,40 Prozent. Viel länger solltest du dich aufgrund der derzeit weiter steigenden Zinsen an kein Festgeld-Angebot binden.