Tagesgeld-Kracher: Erste deutsche Bank knackt neuen Topwert

Das bisher beste Tagesgeld-Angebot einer deutschen Bank stammte von der C24 Bank. Die Bank aus dem Hause Check24 gewährt aktuell 1,25 Prozent p.a. für Tagesgeld-Einlagen. Jetzt greift in einem nächsten Schritt das Tagesgeld-Plus-Konto von MeineBank nach den Sternen. Zumindest vorübergehend. Denn in den kommenden Wochen ist auf dem Markt für Tagesgeldkonten auch bei anderen Banken mit weiteren Zinsanpassungen zu rechnen.

MeineBank Tagesgeld Plus: Platz 3 im aktuellen Tagesgeld-Ranking

Aktuell ist MeineBank mit einem neuen Zinssatz von 1,5 Prozent p.a. aber das Spitzenangebot aus dem deutschen Bankensektor. Mehr Zinsen gibt es nach Recherchen von inside digital aktuell nur von der Advanzia Bank (Luxemburg / 1,6 Prozent p.a.) und von der FCM Bank (Malta / 1,5 Prozent p.a.). Auch die BigBank aus Estland bietet ähnlich gute Konditionen wie MeineBank (siehe Tabelle unten).

Den Zinssatz in Höhe von 1,5 Prozent p.a. gewährt MeineBank für vier Monate bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro. Wer mehr als 100.000 Euro anlegen möchte, kann auch das tun. Zwischen 100.000,01 Euro und 1 Million Euro gilt dann ein Zinssatz in Höhe von 0,5 Prozent p.a.. Und 0,5 Prozent p.a. gibt es Stand heute auch für sämtliche Einlagen ab dem fünften Nutzungsmonat. Es ist in der Branche nicht unüblich, einen Top-Zinssatz nur vorübergehend zu gewähren.

Wie bei jeder Bank in der Europäischen Union sind deine Anlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über eine gesetzliche Einlagensicherung – im Fall von MeineBank über die deutsche Einlagensicherung – abgesichert. Für den unwahrscheinlichen Fall einer Pleite der Bank würdest du binnen weniger Tage also bis zu 100.000 Euro zurückerhalten.

Jede Privatperson mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt ist, kann ein Tagesgeld Plus Konto bei MeineBank eröffnen. Eine Kontoführungsgebühr fällt grundsätzlich nicht an, dein gesamtes Tagesgeld-Guthaben steht dir jederzeit zur freien Verfügung. Du kannst es auf ein bei der Kontoeröffnung anzugebendes Referenzkonto (Girokonto) überweisen.

Weitere Zinsanpassungen dürften bald folgen

Das neue Tagesgeld-Angebot von MeineBank dürfte nur der Anfang von zahlreichen weiteren Zinsanpassungen sein, die in den kommenden Tagen und Wochen folgen werden. Denn erst vor wenigen Tagen hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins auf 2,0 Prozent angehoben. Und für Mitte Dezember wird nach der letzten EZB-Ratssitzung des laufenden Jahres bereits mit der nächsten Anpassung nach oben gerechnet.