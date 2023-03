Tagesgeld: Erste deutsche Bank zahlt 2,50 Prozent Zinsen

Es gab Zeiten, da war die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) dafür bekannt, in Deutschland die mitunter höchsten Zinsen auf Tagesgeld-Angebote zu zahlen. In den vergangenen Jahren war das in Zeiten der Niedrigzinsphase nicht mehr der Fall. Doch jetzt meldet sich das Geldinstitut mit einem attraktiven Angebot zurück. Denn mindestens vorübergehend sind bei der Bank of Scotland Zinsen in Höhe von bis zu 2,50 Prozent p.a. möglich; geknüpft an Bedingungen.

Bank of Scotland: 1.000 Euro einzahlen, 2,50 Prozent Zinsen kassieren – aber nicht sofort

Wer bis zum 28. April als Neu- oder Bestandskunde mindestens 1.000 Euro auf sein Tagesgeldkonto bei der Bank of Scotland überweist, darf sich einerseits über einen Standard-Zins in Höhe von 1,50 Prozent p.a. freuen. Zusätzlich gibt es (nur) dann aber auch einen Bonuszins in Höhe von 1,00 Prozent p.a., der aber nur für zwei Monate gezahlt wird. Dennoch ist eine Gesamtverzinsung in Höhe von 2,5 Prozent p.a. eines der aktuell attraktivsten Tagesgeld-Angebote am Markt.

Aber: Die tatsächliche Verzinsung erfolgt nicht sofort, sondern vielmehr zwischen dem 5. Mai und dem 6. Juli 2023. In dieser Zeit gilt die sogenannte Bonuszinsphase, in der neben dem regulären, tagesaktuellen Tagesgeldzins (der kann dann auch höher ausfallen) bis zu einem Betrag von 500.000 Euro auch der Bonuszins in Höhe von 1,0 Prozent p.a. gezahlt wird. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Bank of Scotland regulär einmal jährlich zum Jahresende oder wenn das Konto geschlossen wird.

Die besten Tagesgeldangebote im Vergleich

Bank of Scotland aus Deutschland

Das Tagesgeldkonto der Bank of Scotland ist kostenlos, eine Verzinsung erfolgt tagesgenau ab dem ersten Cent. Der Bonuszins wird aber nur gezahlt, wenn bis zum 28. April 2023 mindestens 1.000 Euro auf das Tagesgeldkonto eingezahlt werden. Anders als der Name es vermuten lassen könnte, ist die Bank of Scotland übrigens keine schottische Bank, sondern ein deutsches Geldinstitut. Entsprechend sind deine Einlagen auch über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro abgesichert.

