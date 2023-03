Tagesgeld: Erste Bank knackt 2,50-Prozent-Grenze

Es gibt einen neuen Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich von inside digital: die J&T Direktbank. J und wer? Der neue Spieler auf dem deutschen Tagesgeldmarkt dürfte so manchem Sparer bisher kein Begriff sein. Die Bank ist aber nach eigenen Angaben als tschechische J&T Banka schon seit 2014 auf dem deutschen Markt aktiv. Und zwar als Festgeldanbieter für verschiedene Laufzeiten über Vergleichsplattformen. Jetzt möchte man hierzulande auch als Direktbank mit Zweigniederlassung in Frankfurt am Main durchstarten.

J&T Direktbank zahlt 2,50 Prozent p.a. aufs Tagesgeld

Mindestens bis zum 30. Juni 2023 garantiert die J&T Direktbank einen Tagesgeld-Zinssatz in Höhe von 2,50 Prozent p.a. und steigt damit zum aktuellen Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich auf. Sollte es in den kommenden Wochen sogar noch zu einer Erhöhung des Zinssatzes kommen, wird von der Bank eine Weitergabe an Bestandskunden versprochen. Ebenfalls erfreulich: Die Zinsgutschriften erfolgen monatlich und es ist möglich, bis zu 500.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto zu hinterlegen. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind deine Spareinlagen pro Kunde über die tschechische Einlagensicherung vor einer potenziell möglichen Pleite der Bank geschützt. Die Erteilung eines Freistellungsauftrags ist möglich.

Auch Festgeld-Angebote mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren hat der Neueinsteiger auf dem deutschen Markt zu bieten. In der Spitze ist bei den Festgeld-Angeboten der J&T Direktbank bei fünf Jahren Laufzeit eine Verzinsung von 3,50 Prozent p.a. möglich. Bei einem Jahr Laufzeit sinkt der Festgeld-Zins auf 3,00 Prozent p.a., bei zwei Jahren auf 3,20 Prozent. Auch das sind im Vergleich mit Direktanlage-Angeboten anderer Banken vergleichsweise hohe Zinssätze. Mehr als zwei Jahre solltest du dich aber derzeit an keine Bank und ein zugehöriges Festgeld-Angebot binden.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, bei welchen Banken und Versicherungen du aktuell die besten Tagesgeld-Angebote nutzen kannst. Dabei haben wir in unserem Vergleich darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Direktanlage-Angebote handelt, also kein Dienstleister zwischengeschaltet ist.

EZB plant weiteren Zinsschritt – Zinsen dürften weiter steigen

Als Sparer kannst du dich übrigens darauf einstellen, dass im Laufe der kommenden Wochen auch Tagesgeld-Angebote mit einer Verzinsung von 3,00 Prozent p.a. nutzbar sein werden. Denn am 16. März tritt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen, um unter anderem über eine weitere Anhebung der Leitzinsen zu beraten. Dass der Einlagen-Leitzins in diesem Zusammenhang um weitere 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,00 Prozent angepasst wird, gilt als sicher. Und an diesem Leitzins orientieren sich schon seit einigen Wochen die besten Tagesgeld-Angebote in Deutschland.