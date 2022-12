Tagesgeld: Die Zinsen steigen weiter – zwei neue Spitzenreiter

Da wäre zum einen die TF Bank aus Schweden. Sie bietet nicht nur eine kostenlose Mastercard Gold Kreditkarte an, sondern auch ein stattlich verzinstes Tagesgeld-Konto. Erst vor wenigen Tagen hatte die Bank ihren Aktionszins auf 1,3 Prozent p.a. angehoben, jetzt folgt bereits der nächste Schritt. Und es ist ein großer Schritt. Denn ab sofort kannst du dir bei der TF Bank einen Aktionszins in Höhe von 1,65 Prozent p.a. sichern.

TF Bank: Jetzt 1,65 Prozent p.a. aufs Tagesgeld

Dieser Bonuszins gilt ab dem Zeitpunkt der Kontoeröffnung für volle vier Monate. Danach gewährt das Geldinstitut einen ebenfalls attraktiven Normalzins in Höhe von 1,01 Prozent p.a. – bei einer monatlichen Zinsgutschrift. Du profitierst also davon, dass dir bereits ab dem zweiten Monat auch Zinsen auf die schon erfolgte Verzinsung gutschrieben werden. Und das bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro.

Suresse Direkt Bank bietet noch etwas mehr

Oder du entscheidest dich für das neue Top-Angebot der Suresse Direkt Bank. Dabei handelt es sich um eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finanze aus Spanien. Sie ist Teil der internationalen Banco Santander, einer der weltweit größten Finanzgruppen. Konkret bedeutet das für dich, dass du dir jetzt mindestens bis zum 31. März kommenden Jahres über das Tagesgeldkonto der Bank einen Aktionszins in Höhe von 1,70 Prozent p.a. sichern kannst.

Sollte es bis dahin zu einer weiteren Zinserhöhung kommen, profitierst du auch davon, verspricht die Bank. Sinken die Zinsen, bleibt es bis Ende März bei einer Verzinsung von mindestens 1,70 Prozent p.a. und das bei einer monatlichen Zinsgutschrift. Auch bei diesem Tagesgeld-Angebot kannst du also Monat für Monat einen Zinseszinseffekt nutzen. Eine Mindestanlagesumme gibt es nicht, in der Spitze kannst du dir Zinsen bis zu einem Betrag von 1.000.000 Euro sichern.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir auf täglich aktualisierter Basis, bei welchen Banken du aktuell die meisten Zinsen abstauben kannst, wenn du ein neues Tagesgeldkonto eröffnest.

Steigen die Tagesgeld-Zinsen weiter?

In den kommenden Wochen ist übrigens mit weiteren Zinserhöhungen bei Tagesgeld- und Festgeld-Konten zu rechnen. Denn am 15. Dezember tagt zum planmäßig letzten Mal im laufenden Kalenderjahr der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass der Leitzins von aktuell 2,0 Prozent ein weiteres Mal um mindestens 0,5 Prozentpunkte angehoben wird.

Möglicherweise sind aufgrund der weiter hohen Inflation im Euro-Raum sogar 0,75 Prozentpunkte mehr drin. „Wir sind entschlossen, die Inflation auf unser mittelfristiges Ziel zu senken und wir sind entschlossen, die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde am Montag in Brüssel.

