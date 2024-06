Tagesgeld: Deutsche Großbank haut Neugeld-Aktion raus

Die Postbank gehört zu den bekanntesten Banken in Deutschland. Jetzt geht sie mit einer sogenannten Tagesgeld-Neugeld-Aktion an den Start. Und die besagt: Bisher nicht bei der Postbank hinterlegtes Geld, das bis zum 8. Juli 2024 auf ein bestehendes oder neues Tagesgeldkonto eingezahlt wird, verzinst die Tochtermarke der Deutschen Bank ab dem 15. Juli 2024 mit 3,25 Prozent pro Jahr. Und zwar für einen Zeitraum von sechs Monaten. Aber nur, wenn mindestens 2.500 Euro eingezahlt werden. In der Spitze liegt das Limit bei 250.000 Euro.

Postbank: Tagesgeld-Aktion gilt nur für Neugeld

Wichtig ist dabei ebenfalls zu verstehen, dass sich das auf dem Postbank-Tagesgeldkonto eingezahlte Geld zuvor auf keinem Giro-, Spar- oder Tagesgeldkonto und auch nicht in Depots der Deutsche Bank Gruppe befunden haben darf. Das Geld darf also nicht auf Konten bei Deutsche Bank, Postbank, Norisbank, BHW Bausparkasse oder DWS befunden haben. Nach sechs Monaten sinkt der Zinssatz auf den Regelzins, der bei der Postbank bei momentan 1,25 Prozent pro Jahr liegt. Zinsgutschriften finden immer vierteljährlich zum Ende eines Quartals statt.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeldangeboten. Sie sind für Personen mit Wohnsitz in Deutschland nutzbar. Berücksichtigt sind nur Angebote, die per Direktanlage unter Einhaltung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung zur Verfügung stehen.

Festgeld als Alternative

Der Vorteil eines Tagesgeldkontos: Du kannst jederzeit über dein eingezahltes Geld frei verfügen. Steht eine Anschaffung an, kannst du dein Geld vom Konto abbuchen und es entsprechend nutzen. Bist du bereit, dein Geld für einen gewissen Zeitraum fest anzulegen, ohne darauf zugreifen zu können, ist vielleicht auch ein Festgeldkonto eine attraktive Alternative für dich. Bei sechs Monaten Laufzeit winken derzeit bis zu 3,70 Prozent Zinsen, bei einem Jahr sogar bis zu 3,80 Prozent Zinsen pro Jahr.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld-Kracher: 4 Prozent Zinsen ohne Limit