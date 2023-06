Tagesgeld: Deutsche Direktbank zahlt jetzt 3,25 Prozent Zinsen

Tagesgeld-Zinsen kennen aktuell weiter nur eine Richtung: nach oben. Und das macht sich jetzt auch die deutsche Direktbank comdirect zunutze. Sie erhöht den mindestens sechs Monate gültigen Aktionszins für alle Tagesgeld-Einlagen bis zu einer Summe von 100.000 Euro auf 3,25 Prozent p.a. und katapultiert sich damit wieder in die Top 10 der aktuell besten Tagesgeld-Angebote. Ab dem siebten Monat sinkt der Zinssatz nach aktuellem Stand der Dinge auf 0,75 Prozent p.a. und damit auf einen eher mäßigen Wert. Der Basiszins kann sich in den kommenden Monaten bei weiteren Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) aber noch erhöhen.

Comdirect zahlt 3,25 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Der Sonderzins in Höhe von 3,25 Prozent p.a. lässt sich aber auch auf ein Jahr verlängern. Dafür muss bis Ende August dieses Jahres ein comdirect Girokonto oder ein comdirect Depot eröffnet werden und bis zum Ende der Aktionslaufzeit, also 12 Monate ab Kontoeröffnung des Tagesgeld-Plus-Kontos, bestehen bleiben. Außerdem wichtig: Aktuell ist die Kontoführung des Tagesgeld-Kontos abweichend vom eigentlichen Preis- und Leistungsverzeichnis dauerhaft kostenlos. Die normalerweise anfallende Grundgebühr in Höhe von 1,90 Euro entfällt. Zudem können unter gewissen Bedingungen auch Bestandskunden von dem neuen Aktionszins profitieren.

Die Zinsgutschrift bei der comdirect erfolgt viermal jährlich zum Quartalsende. Wichtiger Begleiteffekt: Weil du dein Geld bei einer deutschen Bank parkst, kannst du auf die deutsche Einlagensicherung vertrauen. Im Fall einer Bankenpleite sind so bis zu 100.000 Euro durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) abgedeckt. Zusätzlich ist die Bank als Tochtergesellschaft der Commerzbank dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) angeschlossen. Dadurch hast du einen noch weitergehenden Schutz als bei anderen Banken aus dem europäischen Ausland.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Tagesgeld-Angeboten, die für deutsche Sparer nutzbar sind. Dabei haben wir unseren Fokus auf Angebote gelegt, die bei der jeweiligen Bank oder Versicherung per Direktanlage nutzbar sind.

Festgeld als Alternative

Oder soll es doch lieber ein Festgeld-Konto sein? Dann kannst du dich für einen von dir gewählten Zeitraum über eine durchgehend höhere Verzinsung freuen. Denn bei einem Jahr Laufzeit sind aktuell bis zu 3,60 Prozent p.a. möglich, bei zwei Jahren Laufzeit kannst du sogar von bis zu 4,00 Prozent Zinsen p.a. profitieren. Sollte dir bei einem Festgeld-Konto hingegen eine Rendite von 5 Prozent p.a. und mehr angeboten werden, ist momentan Skepsis angesagt. Dass es sich dabei um ein betrügerisches Angebot handelt, ist nicht unwahrscheinlich. Und noch einen weiteren Fehler solltest du bei einem Festgeld-Konto derzeit möglichst vermeiden.

