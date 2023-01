Tagesgeld & Co: Darum zahlt deine Bank keine Zinsen

Bei den Banken, die ihre Tagesgeld-Zinsen nach den vergangenen Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nach oben korrigiert haben, handelt es sich in aller Regel um Direktbanken oder Onlinebanken. Deine Sparkasse oder Volksbank von nebenan spielt dabei keine Rolle. Auch die klassischen Privatbanken wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank spielen in unseren regelmäßigen Übersichten und damit auch auf dem Zinsmarkt keine Rolle.

Unterschied Banken und Sparkassen

Der Grund dafür ist einfach: Die Banken haben ein anderes Geschäftsmodell als die Direktbanken mit den hohen Zinsen – und sie haben eine andere Kostenstruktur.

Das Geschäftsmodell der konventionellen Banken und Sparkassen besteht im Wesentlichen daraus, dir Geld über Kredite zu leihen. Mit den Zinsen dafür verdienen sie Geld. Das Problem: Durch die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre haben die Banken kaum Geld verdient. Denn nicht nur die Tagesgeldzinsen, sondern auch die Kreditzinsen waren extrem niedrig. Viele Banken sahen sich dadurch auch gezwungen, die Gebühren für andere Dienstleistungen zu erhöhen.

Darum bieten Sparkassen keine guten Tagesgeld-Zinsen an

Jetzt steigen die Zinsen wieder. Doch das miese Kreditgeschäft der vergangenen Jahre wirkt nach, zitiert die Tagesschau einen Branchensprecher, der nicht näher genannt werden will. „Es wird noch ein Weilchen dauern, bevor die Zinsen auf unseren Tagesgeldkonten steigen, sagte er. Mit Verweis auf die geringen Einnahmen durch Kredite in den vergangenen Jahren, sagte er, die Einnahmen seien zu gering gewesen, um jetzt höhere Einlagenzinsen zahlen zu können.

Doch warum können Direktbanken und sogenannte Finanzboutiquen die hohen Zinsen an die Kunden weiterreichen? Das liegt dem Tagesschau-Bericht zufolge an zwei Dingen. Das eine ist die geringere Kostenstruktur, da eine Onlinebank weder Filialen noch aufwändiges Beratungsgeschäft haben. Der andere Grund ist, dass sie oftmals ihr Kreditgeschäft gerade erst aufbauen. Sie haben somit die Kostenprobleme der Vergangenheit nicht oder sie planen mit den jetzt gewonnen Kunden ein starkes Wachstum. Sie rechnen demnach damit, das jetzt gegen hohe Zinsen eingenommene Geld zu noch höheren Kreditzinsen weitergeben zu können. Teils finanzieren die Banken aber auch Industrieunternehmen und können so ihre Kosten gegenfinanzieren.

Es ist nicht damit zu rechnen, dass die deutschen Banken und Sparkassen in den nächsten Monaten auf den Zug der hohen Tagesgeldzinsen aufspringen werden. Wenn du also Geld auf die hohe Kante legen willst, bleibt dir kaum etwas, als die Bank zumindest für das Tagesgeld zu wechseln.