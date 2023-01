Tagesgeld: Banken zahlen immer höhere Zinsen

Wirft man einen Blick auf den aktuellen Tagesgeld-Vergleich von inside digital, der die 20 attraktivsten hierzulande nutzbaren Tagesgeldangebote auflistet, zeigt sich deutlich: die von der Europäischen Zentralbank (EZB) eingeleitete Zinswende setzt sich kontinuierlich fort. Inzwischen muss der Tagesgeld-Zinssatz bei mindestens 1,25 Prozent p.a. liegen, damit das entsprechende Angebot überhaupt in unserem Vergleich berücksichtigt wird. Die aktuell besten Angebote bringen aber eine noch deutlich höhere Verzinsung deiner Ersparnisse.

Consorsbank ist neuer Tagesgeld-Spitzenreiter

So kannst du dir als Neukunde bei der französischen Consorsbank derzeit einen Spitzenzins in Höhe von 2,10 Prozent p.a. sichern. Sechs Monate lang wird dieser Aktionszins an dich ausgezahlt – bis zu einem Anlagebetrag von 1 Million Euro und bei einer vierteljährlichen Zinsgutschrift. Danach geht es mit vergleichsweise mauen 0,3 Prozent p.a. weiter. Es ist aber möglich, dass sich der Basiszins bis Mitte des Jahres ebenfalls noch verbessert. Und sollte das nicht der Fall sein, kannst du ohne viel Aufwand jederzeit zu einem anderen Tagesgeld-Angebot wechseln.

Volkswagen Bank und Bigbank überbieten ING

Bereits vor Weihnachten hatte die ING ihren vier Monate gültigen Aktionszins für Neukunden auf 2,00 Prozent p.a. angehoben. Jetzt zieht mit der Volkswagen Bank ein namhafter Wettbewerber nach. Über das Tagesgeldkonto des Autobauers aus Wolfsburg winken bis zu einem Betrag von 50.000 Euro ebenfalls 2,00 Prozent. Allerdings für sogar sechs Monate und bei einer für dich besonders attraktiven monatlichen Zinsgutschrift. Du kannst also schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitieren, indem du Zinsen auf deine bereits gutgeschriebene Verzinsung erhältst. Zudem liegt der Basiszinssatz bei der Volkswagen Bank (0,4 Prozent p.a.) im Anschluss an die Aktionsverzinsung höher als bei der ING (0,3 Prozent p.a.).

Entscheidest du dich als Neukunde für ein Tagesgeldkonto bei der estnischen Bigbank, winkt neuerdings für drei Monate ebenfalls eine Verzinsung in Höhe von 2,00 Prozent p.a. – bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 100.000 Euro. Und nicht nur das. Die Bigbank gewährt zudem bei einer jährlichen Zinsgutschrift einen vergleichsweise hohen Basiszinssatz in Höhe von 1,35 Prozent. Allerdings führt das Finanzinstitut aus dem Nordosten von Europa grundsätzlich keine Steuern auf Zinserträge an den deutschen Staat ab. Dies musst du im Zuge deiner jährlichen Steuererklärung selbst nachholen. Es ist kein wirklicher Nachteil, bedeutet für dich aber unter Umständen etwas mehr Arbeit im Nachgang.

FCM Bank: 1,81 Prozent p.a. auf’s Tagesgeld

Möchtest du dir eine dauerhaft hohe Verzinsung deiner Tagesgeld-Einlagen sichern, solltest du zudem einen Blick auf das Angebot der maltesischen FCM Bank nicht scheuen. Denn dort winken derzeit 1,81 Prozent Zinsen p.a. bei einer viermal jährlichen Zinsgutschrift. Und das bis zu einem Anlagebetrag in Höhe von 100.000 Euro. Allerdings musst du deine Zinserträge auch bei dieser Bank manuell versteuern.

Die nachfolgende Tagesgeld-Tabelle gibt dir eine Übersicht zu den aktuell besten Angeboten für kurzfristig verfügbare Geldanlagen. Höhere Zinsen sind möglich, wenn du dich für ein Festgeld-Angebot entscheidest.

Weitere Zinserhöhungen dürften folgen

Nachdem die EZB den Leitzins im Dezember auf 2,5 Prozent angehoben hatte, dürften die Tagesgeld-Zinsen übrigens bei zahlreichen weiteren Banken schon bald steigen. Schon jetzt ist zudem klar, dass die EZB den Leitzins auch im Jahr 2023 in weiteren Schritten anheben will, um die noch immer hohe Inflation im Euro-Raum zu bekämpfen. Wie hoch die kommenden Leitzinserhöhungen ausfallen, ist aber noch nicht bekannt. Die nächste Ratssitzung der EZB ist für den 2. Februar angesetzt.

