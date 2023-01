Strompreise fallen: Hier gibt’s Strom günstiger als mit der Strompreisbremse

Zahlreiche Energieversorger haben in den vergangenen Tagen ihre Strompreise für Neukunden gesenkt. Dabei handelt es sich aber in der Regel nicht um deinen Grundversorger, sondern um Anbieter vom freien Markt. Das sind auf der einen Seite reine Strom-Discounter, deren Geschäft lediglich darin besteht, Strom an der Börse einzukaufen und ihn dann an dich als Endkunden weiterzuverkaufen. Aber unter den Anbietern, die ihre Preise jetzt gesenkt haben, sind auch Anbieter, die als Grundversorger in anderen Regionen tätig sind.

Weiterhin ist es so, dass für jede Stadt und jedes Versorgungsgebiet aufgrund unterschiedlicher Kosten unterschiedliche Preise gelten. Diese unterschiedlichen Preise ergeben sich beispielsweise durch die verschiedenen Netznutzungskosten der lokalen Netzbetreiber oder durch unterschiedlich hohe Konzessionsabgaben. Wir können dir daher nur einen groben Überblick geben und beschränken uns dabei auf die drei größten Städte Deutschlands: Berlin, Hamburg und München. Dabei nehmen wir einen jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden an, was einem Verbrauch einer drei bis vierköpfigen Familie entspricht – natürlich abhängig von individuellen Verhältnissen wie Durchlauferhitzer & Co.

Berlin: Strom ab 36,05 Cent pro Kilowattstunde

Ein Blick in den Stromvergleich von Verivox zeigt: In Berlin gibt es Strom ab 36,05 Cent pro Kilowattstunde – und somit günstiger als mit der Strompreisbremse. Die Elektrizitätsversorgung Berlin – nicht zu verwechseln mit Stadtwerke Berlin oder Vattenfall – bietet diesen Strompreis an – landet aber nur auf Platz fünf des Vergleiches, da die Grundkosten höher sind als bei anderen Anbietern. Doch dafür bietet das Unternehmen eine Preisgarantie für zwölf Monate.

Auf Platz drei landet Maingau Energie. Der Anbieter ist in der Rhein-Main-Region der Grundversorger für 100.000 Haushalte und bietet auch Deutschlandweit Strom an – allerdings ohne Preisgarantie und lange Vertragslaufzeit. Der Preis für die Kilowattstunde liegt bei 40,02 Cent.

Auf Platz eins in Berlin liegt Tibber mit aktuell 36,21 Cent pro Kilowattstunde. Dieser Preis gilt ausdrücklich nur im ersten Monat der Vertragslaufzeit. Danach ist der Preis abhängig vom Strompreis an der Börse. Steigt dieser wieder, musst du mehr bezahlen. Sollte er sinken, kannst du aber auch enorm viel sparen. Du gehst also eine Wette ein. Tibber bietet dabei unterschiedliche Modelle an. Sogar eine stundengenaue Abrechnung deines Stromverbrauches ist möglich.

Hamburg: Strompreise fallen

Nicht ganz so günstig wie in Berlin ist es in Hamburg – aber auch hier nimmt Tibber Platz eins ein. Der Preis: 38,01 Cent pro Kilowattstunde im ersten Monat. Aber bedenke: Dein künftiger Strompreis ist abhängig von der Entwicklung des Strompreises an der Börse. Du hast aber keine lange Vertragslaufzeit und könntest auch schnell wieder wechseln. Und in Hamburg ist die Elektrizitätsversorgung Berlin tätig – hier für 36,74 Cent und mit einer Garantie für ein Jahr

München: Strompreise deutlich unterhalb der Stadtwerke möglich

Wie unterschiedlich die Strompreise innerhalb Deutschlands sind, zeigt der Blick nach München. Die günstigsten Anbieter sind hier jeweils dieselben. Doch Tibber bietet seinen Strom im ersten Monat beispielsweise für nur 35,2 Cent pro Kilowattstunde an. Bei der Elektrizitätsversorgung sind es sogar nur 33,33 Cent – und somit weit unterhalb des Preises, den die Stadtwerke München aktuell in der Grundversorgung verlangen. Er liegt bei 61,89 Cent pro Kilowattstunde.

Übrigens: Auch bei Gas gibt es erste Anzeichen für einen Preisverfall.

Maßnahmen gegen die Preisexplosion: Sparen und wechseln

Wir haben dir verschiedene Ratgeber zusammengestellt, mit denen du relativ leicht Strom und Gas sparen kannst, ohne dich einzuschränken.

Und willst du dich nicht selbst um einen passablen Vertrag für Strom und Gas kümmern, empfehlen wird dir unseren Partner remind.me. Dort kooperiert man nach eigenen Angaben nur mit seriösen Anbietern, überwacht die Vertragsbeziehung und reagiert, sollte es Sparpotenziale geben.

Jetzt weiterlesen Stromrechnung zu hoch? Diese Maßnahmen helfen schnell