Stromio: Diese Stromkunden bekommen jetzt Geld zurück

Stromio war seinerzeit einer der größten Stromdiscounter am deutschen Markt. Mit günstigen Tarifen und Garantien lockte man mehrere hunderttausend Kunden an. Doch dann stiegen die Großhandelspreise für Strom. Da viele Discounter, anders als Grundversorger, ihren Strom nicht lange im Voraus, sondern kurzfristig an der Börse einkaufen, brach das Geschäftsmodell von Stromio zusammen. Man musste den Strom günstiger verkaufen, als man ihn einkaufte, ein Ende der Spirale war nicht in Sicht. Quasi über Nacht saßen kurz vor Weihnachten geschätzt 500.000 Kunden ohne Stromvertrag da.

Stromio-Aus brachte Grundversorger in Schwierigkeiten

Dank der gesetzlich vorgeschrieben Ersatzversorgung kam bei den Kunden weiterhin Strom aus der Steckdose und das Licht blieb an. Doch die Preise der Kunden waren ganz andere als mit Stromio vereinbart. Denn die Ersatzversorgung wird vom örtlichen Grundversorger gestellt. Das Problem: Diese hatten bei ihrer langfristigen Einkaufspolitik nicht genügend Strom eingekauft, um einen solchen Ausfall eines großen Anbieters zu kompensieren. Die Folge: Die Strompreise für Endverbraucher schossen noch weiter in die Höhe, teils wurden Kunden in der Ersatz- und Grundversorgung mit besonders hohen Tarifen bedacht. An langfristige Stromverträge zu kommen – Ende 2021 und Anfang 2022 fast unmöglich.

Viele ehemalige Stromio-Kunden wollten das nicht auf sich sitzen lassen und klagten. Wie Bild.de berichtet, gibt es nun erste Erfolge der Kunden. Sie hatten ihre Rechte an sogenannte Legal-Tech-Firmen abgetreten. Firmen wie Vaneko oder RightNow übernehmen den kompletten Rechtsstreit, verlangen bei Erfolg aber eine nicht unerhebliche Provision. Dafür hast du als Kunde selbst kein Risiko und keinen Ärger.

Teils mehrere hundert Euro für Stromio-Kunden

Wie Bild berichtet, können beide Legal-Tech-Unternehmen jetzt erste Erfolge vorweisen. Vaneko könne an insgesamt 69 Kunden im Schnitt 360 Euro auszahlen. Der durchschnittliche Schaden habe bei 540 Euro gelegen. Das sei aber nur ein Anfang, im Februar würden weitere Urteile der Gerichte erwartet. Von RightNow hieß es, man habe den Kunden bereits vor Monaten Geld überwiesen. Zahlen nannte man nicht. RightNow kauft die Rechte an dem Verfahren und zahlt, bevor überhaupt ein Urteil gesprochen ist. Die Provision ist dafür deutlich höher, das Risiko für Verbraucher niedriger und die Wartezeit kürzer.

Stromio selbst ist bis heute nicht wieder unter der Marke Stromio am Markt, die Firma existiert aber weiter und ist nicht insolvent. Auf der Stromio-Webseite verkauft man heute Strom von Grünwelt – wenn gleich gekennzeichnet als Anzeige. Grünwelt Wärmestrom hat die identische Adresse wie Stromio und gehört über Ecken wie Stromio zur Universal Utility International GmbH & Co. KG.

