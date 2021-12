Nächster Strom-Anbieter am Ende: Das betrifft hunderttausende Kunden

Wie die Wirtschaftswoche und die Nachrichtenagentur dpa heute übereinstimmend berichten, muss der Strom-Discounter Stromio seine Stromlieferungen in Deutschland mit sofortiger Wirkung einstellen. Der Grund: Die vier großen Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland haben die Verträge mit Stromio kurzfristig gekündigt. Seit Mitternacht kann Stromio nicht mehr auf die sogenannten Bilanzkreis-Verträge zugreifen. Diese sind aber erforderlich, um letztlich Strom auf der einen Seite an der Börse einkaufen zu können und diesen Strom letztlich zu den Stromio-Kunden zu bringen.

Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte ein Sprecher des Netzbetreibers 50Hertz, Stromio habe den Bilanzkreisverpflichtungen nach eigenen Angaben nicht mehr nachkommen können. Auch Aprion, TransnetW und Tennet hätten das bestätigt. Ob es sich dabei um finanzielle Defizite handelt oder letztlich kein Strom mehr eingekauft wurde, ist unklar.

Was bedeutet das Strom-Aus kurz vor Weihnachten für die Kunden?

Die schlechte Nachricht: Vom faktischen Aus von Stromio dürften mehrere hunderttausend Kunden betroffen sein. Zwar gibt es keine Kundenzahlen des Anbieters, doch Stromio war über lange Strecken stets einer der billigsten Anbieter bei einschlägigen Vergleichsportalen wie Check24 und Verivox. Da die meisten Kunden dazu neigen, den billigsten Anbieter zu wählen, ist eine hohe Zahl betroffener Kunden zu erwarten. Beim Verbraucherportal verbraucherhilfe-stromanbieter.de geht man sogar von 1 bis 2 Millionen Kunden aus.

Die gute Nachricht: Auch wenn der Ausfall von Stromio zwei Tage vor Weihnachten und damit zu einem massiv undankbaren Zeitpunkt kommt, steht kein Kunde zu Weihnachten ohne Strom da. Denn grundsätzlich fließt der Strom weiter. Vertraglich springt – in diesem Fall wohl rückwirkend – der örtliche Netzbetreiber ein. Das können beispielsweise die Stadtwerke deines Ortes oder ein anderer lokaler Stromnetzbetreiber sein. Das Problem dabei: Oftmals sind die Preise in der Grundversorgung sehr hoch.

Pikant übrigens: Stromio gehört zum gleichen Firmen-Verbund wie Grünwelt und Gas.de. Hier wurden schon vor einigen Wochen die Lieferungen mit Gas von jetzt auf gleich eingestellt.

Was sollten Stromio-Kunden jetzt machen?

Es ist zu erwarten, dass du als Stromio-Kunde in den kommenden Tagen eine offizielle Info von Stromio und deinem neuen lokalen Stromanbieter bekommst. Den Strom bei deinem neuen Anbieter musst du natürlich bezahlen. Gleichzeitig solltest du dir aber dringend direkt einen neuen Anbieter suchen – oder zumindest den Tarif bei deinem lokalen Versorger wechseln.

Wichtig: Wechselst du den Tarif, gelten meistens längere Vertragslaufzeiten. Aus der Grundversorgung kannst du binnen 14 Tagen wieder herauswechseln. Willst du dich nicht selbst damit beschäftigen, kannst du einen Wechselservice beauftragen. Wir empfehlen dir beispielsweise unseren Partner-Dienst remind.me, der sich kostenlos um deinen Stromvertrag kümmert.

