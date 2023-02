Stromanbieterwechsel: Drastische Änderung geplant

Die Bundesnetzagentur hat heute ein Festlegungsverfahren für den Wechsel deines Stromanbieters eröffnet. Dabei soll es um eine Beschleunigung des Wechsels von einem zum anderen Anbieter gehen. Das Ziel klingt zumindest ambitioniert: Nach Vorstellung der Bundesnetzagentur sollst du künftig an Werktagen binnen 24 Stunden einen anderen Anbieter wählen und auch nutzen können. „Zukünftig soll jeder den Stromlieferanten noch einfacher und schneller wechseln können“, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Der Stromanbieterwechsel solle nicht mehr zehn Tage dauern, sondern innerhalb von 24 Stunden möglich sein.

Wichtig: Der Wechsel sei nur im Rahmen der vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen möglich. Hast du also noch eine Mindestlaufzeit oder setzt die Kündigung eine Frist von einem Monat voraus, dann geht der schnelle Wechsel auch weiterhin nicht.

Schneller Stromanbieterwechsel erst ab 2025

Geplant ist auch, dass der Netzbetreiber regelmäßig über wichtige Parameter der Netzanschlusssituation informieren muss. So sollen alle notwendigen Informationen und preisbeeinflussenden Faktoren für einen Wechsel gebündelt vorliegen, heißt es von der Bundesnetzagentur. Der Regulierer will den Anbietern die Pläne auch dadurch schmackhaft machen, dass sie sparen können. Denn durch die weitergehende Standardisierung und Automatisierung des Lieferantenwechselvorgangs können die personellen Ressourcen der Marktteilnehmer entlastet und Effizienzgewinne erzielt werden, heißt es von der Behörde.

Doch bis es so weit ist, dass du von heute auf morgen den Anbieter wechseln kannst, wird es noch dauern. Erst einmal läuft die jetzt angestoßene Marktkonsultation bis 20. April 2023. Danach ist beabsichtigt, die konsultierten Änderungen an der Marktkommunikation zum Umsetzungstermin 1. April 2025 für verbindlich zu erklären. Der Grund für diese lange Frist ist, dass die Bundesnetzagentur den Marktteilnehmern ausreichend Zeit geben will, ihre IT an die neuen Vorgaben anzupassen. So will sie auch einen störungsfreien Start der Regelungen sicherstellen.