Neuer Preisschock: Strom und Gas werden in Deutschland massiv teurer

„Die Lage ist sehr angespannt – auch ohne Gas-Lieferstopp.“ Filip Ton, Chef von Eon Deutschland, zeichnet ein düsteres Bild. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklärt der Manager in einem neu veröffentlichten Interview, dass sich Verbraucher in Deutschland auf erneut steigende Kosten für Strom und Gas einstellen müssen. Seinen Worten zufolge sind massive Preiserhöhungen aufgrund des Krieges in der Ukraine kaum zu verhindern.

Eon-Chef kündigt neue Preisrunde auf dem Energiemarkt an

„Die Preise liegen im Vergleich zum Frühjahr 2020 zum Teil um das 20fache höher. Das ist natürlich eine Signalwirkung für den Markt“, sagt Ton im RND-Interview mit Blick auf die aktuellen Gaspreise. Bei den Strompreisen sei im Großhandel derzeit ein achtfach höherer Preis zu zahlen. „Wir müssen diese beispiellose Lage auf dem Markt in unserer Preisgestaltung auch anteilig abbilden“, stellt Ton die deutschen Kunden auf steigende Preise für Strom und Gas ein.

Für den Eon-Chef stellt sich primär die Frage, was im Sommer passieren wird: „Können wir in Deutschland genug Gas zu attraktiven Preisen kaufen, um die Gasspeicher zu füllen, die wir für die nächste Heizsaison brauchen werden?“ Derzeit seien die Speicher nur zu etwa 25 bis 30 Prozent gefüllt. „Das ist ein sehr niedriges Niveau, entsprechend hoch wird die Nachfrage zum Füllen der Speicher sein. Und das treibt die Preise„, mahnt Ton.

Bundesnetzagentur: Stabile Gasversorgung

Zur Wahrheit gehört aber auch: Grund zur Panik besteht aktuell nicht. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht aktuell täglich neue Lageberichte zur Gasversorgung und die besagen: Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil. Aktuell sind keine Beeinträchtigungen der Gaslieferungen nach Deutschland zu beobachten. Die aktuellen Füllstände der Gasspeicher sich vergleichbar mit den Jahren 2021 und 2017 – und mittlerweile deutlich höher als im Winter 2018.

Wenn Eon-Chef Ton also alarmierende Worte findet, ist dies aus betriebswirtschaftlicher Sicht für den Manager eines Großkonzerns vielleicht nachvollziehbar. Niemand muss sich in Deutschland aktuell aber Sorgen machen, dass die Versorgung mit Strom oder Gas beeinträchtigt wäre. Gleichwohl könnte der russische Präsident Wladimir Putin natürlich jederzeit den Zufluss von russischem Gas über die Pipelines Nord Stream, Mallnow und Waidhaus kappen. Und das könnte dann tatsächlich zu einer Versorgungslücke führen und zum Ausrufen einer Gas-Notfallstufe führen.

Eon-Chef Ton hält nichts von staatlichen Eingriffen in den Energiemarkt

Dass Ton nichts davon hält, dass der Staat in den Energiemarkt in Deutschland eingreift, liegt auf der Hand. Entsprechend findet er diesbezüglich auch deutliche Worte. „Alle Bemühungen in Richtung etwa einer staatlichen Preisobergrenze halte ich für falsch. Denn da besteht die Gefahr, dass der Markt zusammenbricht. Oder Unternehmen müssen vom Staat subventioniert werden, weil die Versorger die Energie teurer einkaufen müssen, als sie sie verkaufen dürfen. So etwas verzerrt den Wettbewerb und macht die Sache am Ende für die Bürger teurer, die ja letztlich für die Subventionen aufkommen müssten.“