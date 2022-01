Kein Internet: Großstörung bei Vodafone behoben

Keine guten Nachrichten für Kunden von Vodafone. Am Montag kam es im Netz des Providers zu massiven Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Internetdiensten. Betroffen waren ausschließlich Kabel-Internet-Kunden. Grund war eine Störung in der zentralen Netzstruktur von Vodafone, die den Internetzugang bei vielen Kunden des Düsseldorfer Anbieters außer Betrieb setzte. Eine Wiedereinwahl in das weltweite Datennetz über das Breitbandmodem war gar nicht oder in Einzelfällen nur mit einem langsamen Datendurchsatz möglich. Auch beim Fachportal allestoerungen.de schnellten die entsprechenden Hinweise am Montag massiv in die Höhe.

Tausende Kunden von Vodafone ohne Internet

Ein Sprecher von Vodafone bestätigte auf Anfrage von inside digital die Großstörung. Im Kabelnetz des Anbieters sei „eine niedrige sechsstellige Zahl“ von Kunden von den Einschränkungen betroffen. „Ursache ist ein Fehler in einem zentralen Netzelement, das den Internetverkehr im Kabelnetz steuert“, so der Sprecher gegenüber unserer Redaktion weiter. Das Technik-Team von Vodafone arbeitete mit Hochdruck an einer Entstörung. Ein Update des gestörten Netzelements sorgte schließlich ab etwa 13:30 Uhr schrittweise für Besserung. Trotzdem war der Ausfall für viele Kunden mit Frust verbunden. Vodafone bat alle betroffenen Kunden um Entschuldigung. „Uns ist bewusst, dass es hier nicht nur um die technische Behebung einer Softwarestörung geht, sondern um Kunden, die klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Kabelnetz von Vodafone wünschen und benötigen“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Bei allestoerungen.de schnellte die Zahl der Meldungen zu den aktuellen Beeinträchtigungen im Vodafone-Netz am Montag zur Mittagszeit binnen weniger Minuten auf knapp 30.000 in die Höhe. Die Redaktion von inside digital konnte Einschränkungen in Berlin und Potsdam bestätigen, Meldungen von betroffenen Lesern erreichten uns aber auch aus dem Saarland, aus Bremen und aus anderen Regionen Deutschlands. Laut Vodafone kam es aufgrund der Netzproblematik bei betroffenen Kunden nicht nur zu Ausfällen bei der Interneteinwahl. Auch die Telefonleitung ist gestört, weswegen keine Festnetz-Telefonate möglich sind.

Bundesweit trat die Störung nach Angaben des Anbieters übrigens nicht auf. So seien in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg keine Probleme zu beobachten gewesen, teilte Vodafone gegenüber inside digital weiter mit. In diesen Bundesländern sind Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen, die früher bei Unitymedia unter Vertrag standen.

Nur Kabel-Internet-Kunden von Vodafone Störung betroffen

Die ersten Störungsmeldungen traten am Montag in der Mittagszeit gegen 11:45 Uhr auf. Ab circa 14 Uhr war bei ersten Kunden eine Einwahl in das Internet wieder möglich. „Der Verkehr normalisiert sich wieder“, heißt es aus der Pressestelle von Vodafone. Um 14:20 Uhr war die Störung schließlich komplett behoben, wie der Anbieter mitteilte. Wie umfangreich das Problem zwischenzeitlich war, zeigte auch ein Blick auf die Kunden-Hotline von Vodafone. Vorübergehend war dort ein Durchkommen nur schwer möglich.