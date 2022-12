Stiftung Warentest: Neue Kopfhörer im Test

Kabellose Kopfhörer sind heute zu stetigen Begleitern geworden. Damit wachsen jedoch auch die Anforderungen, die Nutzer an die Geräte stellen. Die Preisspanne ist groß, bei der Menge an Produkten der Markt kaum überschaubar. Stiftung Warentest hat neue, kabellose Kopfhörer getestet. Nicht jedes Modell konnte mit langer Akkulaufzeit und gutem Klang punkten.

Stiftung Warentest – neue kabellose Kopfhörer getestet

Bei kabellosen Kopfhörern, egal ob es sich um In-Ear– oder Over-Ear-Kopfhörer handelt, spielt der Klang die wichtigste Rolle. Stiftung Warentest hat neue, kabellose Kopfhörer getestet. Rund 50 Prozent Anteil an der Testnote von Stiftung Warentest hat der Ton der Testgeräte. Tragekomfort und Handhabung der Kopfhörer fließen zu 20 Prozent in das Gesamtergebnis mit ein. Die verbleibenden Anteile entfallen zu 15 Prozent auf den Akku, zu 10 Prozent auf die aktive Geräuschunterdrückung sowie zu 5 Prozent auf die Haltbarkeit. Auch eine Testung auf enthaltene Schadstoffe erfolgte bei den Kopfhörern, dieses Testkriterium fließt jedoch nur bei einer Abwertung in das Gesamtergebnis ein.

Mittlerweile umfasst die Datenbank der Tester rund 307 Bluetooth-Kopfhörer, 17 davon entstammen der neusten Testreihe. Sowohl in der Kategorie der In-Ear- als auch Over-Ear-Kopfhörer konnten die neuen Geräte die bisherigen Spitzenreiter nicht vom Podest stoßen. Wir haben daher die ungeschlagenen Testsieger, die besten neuen Modelle sowie unsere Preis-Leistungs-Tipps zusammengefasst.

In-Ear-Kopfhörer:

Sennheiser Momentum True Wireless 3 (1,8) – Testsieger

Oppo Enco X2 (2,0) – bestes neues Modell

Hama Spirit Pure (2,1) – Preis-Leistungs-Tipp

Over-Ear-Kopfhörer

Audio-Technica ATH-M50xBT2 (1,9) – Spitzenreiter

Sony WH-1000XM5 (2,0) – bestes neues Modell

JBL Live 460NC (2,0) – Preis-Leistungs-Tipp

Kabellose Kopfhörer im Detail

Alle hier vorgestellten Kopfhörer-Modelle besitzen ein integriertes Mikrofon, sodass auch die Anrufe unkompliziert über die Kopfhörer angenommen werden können. Die hochwertigeren Modelle sind zudem mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) versehen, damit störende Umgebungsgeräusche herausgefiltert werden. Bei allen der vorgestellten kabellosen In-Ear-Kopfhörer dient die Aufbewahrungsbox zugleich als Powerbank für die Kopfhörer. Die Over-Ear-Kopfhörer werden mit einem entsprechenden Ladekabel ausgeliefert.

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Dieser Bluetooth In-Ear-Kopfhörer führt unverändert die Spitzenposition der Datenbank von Stiftung Warentest an. Zurzeit ist er im Handel für ungefähr 200 Euro erhältlich. Er verdiente sich ein Qualitätsurteil von gut (1,8). Sowohl die aktive Geräuschunterdrückung, die Haltbarkeit als auch Schadstoffprüfung beurteilte man mit sehr gut. Ton, Akku sowie Tragekomfort und Handhabung stuften die Tester als gut ein. Insgesamt schafften die Kopfhörer eine Akkulaufzeit von 7 Stunden und 15 Minuten bei voller Ladung. Nach einer kurzen Ladephase von 15 Minuten kamen sie auf 1 Stunde und 30 Minuten. Die In-Ear-Kopfhörer bieten dir True Wireless und warten mit dem IPX4-Standard auf. Du kannst sie daher auch bei regnerischem Wetter draußen verwenden.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 Kopfhoerer mit Ladecase im Black Friday Angebot

Oppo Enco X2

Diese In-Ear-Kopfhörer sicherten sich mit gut (2,0) das beste Testurteil unter den neuen Kopfhörer-Modellen. Sowohl der Ton, die Akkulaufzeit als auch die aktive Geräuschunterdrückung beurteilten die Tester mit gut. Haltbarkeit und Schadstoffprüfung sicherten sich die Benotung sehr gut. Einzig Tragekomfort und Handhabung schnitt mit der Testbewertung befriedigend schlechter ab. Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über True Wireless sowie den Schutzstandard IP54, der gegen Staub und Spritzwasser schützt. Sie eignen sich daher auch als Begleiter im Außeneinsatz bei regnerischem Wetter. Bei vollem Akku erreichten sie eine Nutzungsdauer von 7 Stunden und 45 Minuten. Besonders erfreulich ist die Akkulaufzeit nach 15-minütiger Ladung bei diesem Modell. Die Ladung genügt bereits für 3 Stunden und 15 Minuten Einsatz, sodass du dich auch kurzfristig für lange Telefonate oder Trainingsessions vorbereiten kannst.

Oppo Enco X2

Hama Spirit Pure

Mit einem Testurteil von gut (2,1) und einem Preis von lediglich 50 Euro sind diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer ein echter Preis-Leistungs-Tipp. Sowohl Ton als auch Tragekomfort und Handhabung sicherten sich eine Note von gut im Test. Haltbarkeit sowie Schadstoffprüfung bewerteten die Tester mit sehr gut. Die Akkulaufzeit konnte sich mit befriedigend noch ein solides Ergebnis sichern. Die Laufzeit erreichte im Test eine Dauer von 5 Stunden und 30 Minuten. Nach einer 15-minütigen Ladephase hielt der Akku immerhin 1 Stunde und 15 Minuten. Du kannst die Kopfhörer also auch kurzfristig aufladen, wenn sie dich beispielsweise auf eine Joggingrunde begleiten sollen. Eine aktive Geräuschunterdrückung bietet das Modell nicht, weshalb die Beurteilung hier entfällt. Das Modell unterstützt True Wireless und kann dank IPX5-Standard auch bei schlechtem Wetter draußen verwendet werden.

Hama Spirit Pure in schwarz und weiß

Audio-Technica ATH-M50xBT2

Diese Over-Ear-Kopfhörer gehören zu den besten, von Stiftung Warentest getesteten. Lediglich die Apple AirPods Max schnitten ebenso mit gut (1,9) ab, kosten dank eines Preises von 620 Euro jedoch fast das Vierfache. Eine aktive Geräuschunterdrückung gibt es bei diesem Modell nicht. Sowohl die Akkulaufzeit, die Haltbarkeit als auch die Schadstoffprüfung sicherten sich die Note sehr gut. Tragekomfort und Ton schnitten mit gut ab. Insgesamt erreichten die Kopfhörer eine Laufzeit von 65 Stunden bei voller Ladung. Nach einem kurzen Ladeintervall von 15 Minuten hielten sie bereits 6 Stunden und 45 Minuten. Selbst auf die letzten Minuten kannst du dich mit ihnen somit auf ein langes Telefonat oder Training einstellen.

Audio-Technica ATH-M50xBT2

Sony WH-1000XM5

Diese kabellosen Over-Ear-Kopfhörer sind mit einem Testurteil von gut (2,0) die besten unter den neuen Modellen. Zurzeit sind sie für rund 370 Euro erhältlich. Sowohl Schadstoffprüfung als auch Haltbarkeit stuften die Tester als sehr gut ein. Akku, aktive Geräuschunterdrückung sowie Ton verdienten sich die Benotung gut. Lediglich der Tragekomfort schnitt mit befriedigend schlechter ab. Bei einer vollen Akkukapazität erreicht der Kopfhörer eine Nutzungsdauer von bis zu 29 Stunden und 45 Minuten. Nach einer kurzen Ladedauer von 15 Minuten sind 8 Stunden und 30 Minuten Laufzeit möglich.

Sony WH-1000XM5

JBL Live 460NC

Dieser kabellose Over-Ear-Kopfhörer wartet mit einem Preis von lediglich 74 Euro bereits mit aktiver Geräuschunterdrückung und langer Akkulaufzeit auf. Sein Qualitätsurteil liegt mit gut (2,0) beinahe identisch zu den Testsiegern der Kategorie. Sowohl die Akkulaufzeit als auch die Schadstoffprüfung erzielten ein sehr gut in der Bewertung. Sämtliche anderen Kriterien benoteten die Tester von Stiftung Warentest mit gut. Mit vollem Akku kannst du die Kopfhörer bis zu 45 Stunden und 15 Minuten nutzen. Nach einer 15-minütigen Ladung sind bereits 9 Stunden Nutzung möglich. Auch kurzfristig kannst du dich daher ideal für längere Telefonate vorbereiten.