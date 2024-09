Starfield: Alle Informationen zu Shattered Space

Shattered Space ist die erste Erweiterung von Starfield, das vor ziemlich genau einem Jahr auf den Markt kam. Starfield-Fans freuen sich schon seit langem auf die Erweiterung, doch was steckt dahinter? Bethesda verspricht jede Menge neuen Content, von neuen Orten bis hin zu neuen Feinden soll alles dabei sein.

Die Story von Shattered Space

Primär handelt es sich bei Shattered Space um die Geschichte von Haus Va’Ruun. Bisher war es nicht möglich, den Heimatplaneten der mysteriösen Anbeter einer Schlangengottheit zu besuchen. Das ändert sich jedoch bald. Du folgst einem Notsignal nach Va’Ruun’kai, dem Heimatplaneten von Haus Va’Ruun. Hier erkundest du die Hauptstadt des Planeten, Dazra, in der sich eine düstere Macht aufbaut.

Deine Aufgabe ist es, die wachsende Bedrohung des gesamten Universums zu untersuchen. Dazu musst du tief in die Welt von Haus Va’Ruun eindringen. Du entdeckst die Geschichte hinter der geheimnisvollen Sekte und lernst, die angespannte politische Situation des Planeten zu navigieren. Letzten Endes liegt es an dir, über das Schicksal der Sekte zu entscheiden.

In Shattered Space geht es primär um Haus Va’Ruun.

Mehr als nur Haus Va’Ruun

Wer jetzt jedoch denkt, dass es in Shattered Space nur um Haus Va’Ruun geht, der liegt laut Bethesda falsch. Andere Fraktionen, wie die Crimson Fleet, versuchen ebenso, die unsichere Situation auf dem Planeten auszunutzen. Noch dazu triffst du auf Va’Ruun’kai völlig neue Feinde an. In einem Post von Bethesda ist von zwei neuen Gegnern, den Redeemed und Vortex Horrors, die Rede.

Neue Orte zum Erkunden

Bethesda verspricht über 50 einzigartige Orte, die du auf Va’Ruun’kai erkunden kannst. Es könnte sich also um den detailliertesten Planeten überhaupt handeln. Während du die neuen Orte erkundest, findest du zudem neue Materialien, die es zu sammeln gibt. Bereits bekannt ist, dass diese neuen Materialien vermutlich nicht gerade appetitlich sein werden. Allerdings ermöglichen sie es dir, neue Granaten herzustellen, weswegen sich das Sammeln lohnt.

Shattered Space bringt zahlreiche neue Gegenstände ins Spiel.

Neue Waffen und Gegenstände

Die neuen Granaten sind bei weitem nicht die einzigen Neuerungen in Shattered Space. Bethesda verspricht zusätzlich einzigartige Waffen, Raumanzüge und weitere Ausstattung, die dir bei deinem neuen Abenteuer helfen sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Veröffentlichung und Preis

Das neue Starfield DLC Shattered Space soll bereits am 30. September auf den Markt kommen. Bei Steam kannst du die Erweiterung schon jetzt für 30 Euro vorbestellen. Um Shattered Space zu spielen, musst du das Hauptspiel besitzen und installiert haben. Ob sich der Preis von 30 Euro lohnt, lässt sich noch nicht sagen. Es scheint jedoch, als hätte Bethesda die Wünsche der Spieler erhört und jede Menge neuen Content in die Erweiterung gepackt.