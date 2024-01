Star Wars: Mit diesen Nachrichten haben Fans nicht gerechnet

Die US-amerikanische Science-Fiction-Filmreihe „Star Wars“ gehört zu den beliebtesten Filmreihen. Vor rund fünf Jahren, am 20. Dezember 2019, erschien „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“. Seither wurde kein weiterer Film veröffentlicht. Gleichzeitig hat fast jeder schonmal von der erfolgreichen Disney+-Serie „The Mandalorian“ gehört. Auch hier wurde die dritte Staffel im Jahre 2019 veröffentlicht. Doch jetzt soll sich das ändern, denn 2024 sollen die Dreharbeiten für einen neuen Kinofilm starten.

Neuer Star-Wars-Film: Wann erscheint „The Mandalorian & Grogu“

Noch vor kurzem war die Gerüchteküche am Kochen, und jetzt hat sich alles bewahrt. Denn 2024 erscheint ein neuer Star-Wars-Film von den Machern der Serie „The Mandalorian“. Lucasfilm-Präsidentin, Kathleen Kennedy, betonte: „Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Lehrling Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist äußerst aufregend.“ Ursprünglich wird die Serie „The Mandalorian“ von Jon Favreau und Dave Filoni produziert. Zur Bekanntgabe des neuen Films sagte Favreau: „Ich habe es geliebt, Geschichten zu erzählen, die in der reichen Welt spielen, die George Lucas geschaffen hat“. Somit wird auf dem Regiestuhl für den Film „The Mandalorian & Grogu“ Jon Favreau sitzen. Dave Filoni, der unter anderem für Serien wie „Star Wars: The Clone Wars“ bekannt ist, wird ihn dabei unterstützen.

Zur Handlung des neuen Kinofilms ist bislang noch nichts bekannt. Kennedy sagte nur, dass die neue Geschichte perfekt fürs Kino sei. Zwar sollen die Dreharbeiten noch in diesem Jahr starten, jedoch ist es unklar, wann genau der Film in den Kinos der Welt gezeigt wird. Unserer Einschätzung zufolge könnte es sein, dass „The Mandalorian & Grogu“ schon ab Mitte 2025 erscheinen wird.

Star Wars: Wann kommt die vierte Staffel „The Mandalorian“?

Nach der Veröffentlichung der ersten Staffel ist circa ein Jahr vergangen, bis die zweite erschien. Danach hat es zwei Jahre gedauert, bis die dritte Staffel fertig war. Für die vierte Staffel von „The Mandalorian“ gibt es kein genaues Startdatum. Es kann sein, dass Fans sich auch hier wieder gedulden müssen.