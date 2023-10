Spotify bringt neue Inhalte nur für Premium-Nutzer

Spotify hat gerade seine Preise für die deutschen Nutzer erhöht und sie nun auch auf das Niveau vieler anderer Länder gehoben, wo die Abos schon länger teurer geworden sind. Doch jetzt hat Spotify eine gute Nachricht im Köcher – zumindest für manche Nutzer.

150.000 neue Hörbücher – aber nicht für alle

Schon vor einem Jahr hat Spotify seine Hörbuchoffensive angekündigt und dann nach und nach in die Tat umgesetzt. In Deutschland ist dabei bisher ein eher durchwachsenes Angebot zustande gekommen. Die Übersicht über die beinhalteten Hörbücher ist chaotisch und auch die Bedienoberflächen sind suboptimal. Dafür ist das Angebot schon in der Grundversion, also der kostenlosen Variante, zu haben. Dann musst du nur damit leben, dass es ab und an Werbung zu hören gibt.

Die aktuelle Ankündigung von Spotify stellt 150.000 neue Hörbücher in Aussicht. Doch die gibt es nur für Premium-Mitglieder. Dabei ist es egal, welches Abonnement du gebucht hast. Aber es gibt sie nur in Großbritannien und Australien. Die USA sollen noch in diesem Jahr folgen. Und es gibt noch eine Einschränkung: Die Hörbücher können nur bis zu 15 Stunden im Monat angehört werden. Damit gibt es nicht nur eine räumliche und monetäre, sondern auch noch zeitliche Beschränkung des Angebots.

Inwieweit sich die Entwicklung von Spotify auch auf dem deutschen Markt niederschlagen wird, ist bisher nicht bekannt. Eine maximale Zeit des Hörbuchhörens ist in der Branche teilweise schon Praxis. BookBeat beispielsweise hat unterschiedliche Abomodelle in denen 25, 100 oder unendlich viele Stunden gehört werden können. Storytel hat ein ähnliches Modell aufgebaut. Audible und Audioteka verfolgen jedoch ein anderes Abrechnungsmodell. Dort ist die Einschränkung des Binch-Hörens keine zeitliche, sondern die Menge an Büchern wird eingeschränkt. Alle Hörbuch-Apps im Vergleich findest du in unserer Übersicht.