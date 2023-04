Smartphone wird zum Trainer: Diese App passt jetzt auf, dass du richtig trainierst

Bowflex hat auf der Fibo 2023 in Köln das neue Motion Tracking in seiner JRNY-Fitness-App vorgestellt. Damit kannst du dich beim Trainieren beobachten lassen und die App zählt nicht nur deine Wiederholungen, sondern trackt auch deine Bewegungen. So kann sie dich auch darauf hinweisen, wenn du eine Übung falsch durchführst. Damit räumt Bowflex einen der größten Kritikpunkte an seinem System aus der Welt.

Digitaler Trainer

Der große Vorteil des Motion Trackings ist, dass du gewarnt wirst, wenn du Übungen falsch durchführst. Die JRNY-App will so aber nicht nur Verletzungen vorbeugen, sondern zählt auch nur die Wiederholungen, die du auch korrekt und vollständig ausgeführt hast. Damit steigerst du auch deine Trainingsleistung und beugst Überlastungen vor.

Doch das ist noch nicht alles, was Bowflex verspricht. Denn die App lernt dich mit der Bewegungserkennung immer besser kennen und passt deine Trainingseinheiten auf dich an. So empfiehlt sie dir entsprechende Übungen und passende Gewichte.

Bowflex JRNY ausprobiert

Auf der Fitnessmesse Fibo in Köln konnten wir uns einen ersten Eindruck des Motion Trackings verschaffen. Du solltest dabei darauf achten, dass dich deine Kamera in deinem Tablet oder Smartphone komplett sieht. Ist das erledigt, startest du dein Training und die App erkennt neuralgische Punkte an deinem Körper und markiert sie im Video mit weißen Punkten. Das sind in der Regel Gelenke wie Schultern, Handgelenk oder die Knie.

Bowflex JRNY Fitness-App funktioniert mit und ohne Hanteln.

So siehst du auf deinem Tablet oder Smartphone deinen Trainer und in einem zweiten Fenster dich selbst. Bei der Vorführung während der Messe erkennt die App auch falsche Bewegungen und gibt Hinweise per Sprache. Die Stimme ist dabei klanglich nahe an der, die dich durch die Übungen leitet. Das kann zum Start etwas verwirrend sein. Das Tracking funktioniert bei aufrechten Übungen sehr gut. Liegst du, wird das Tracking schwieriger. Yoga kann das System noch nicht erkennen.

Die JRNY-App von Bowflex wird mittels Update mit der neuen Funktion ausgestattet. Zurzeit gibt es das Motion Tracking nur für Tablets, Smartphones von Apple und mit Android werden aber noch bis Ende April versorgt.