Smart TVs immer teurer: So viel mehr mussten Deutsche 2021 zahlen

Chips und Halbleiter bleiben Mangelware in der gesamten Technik-Branche. Auch der Fernsehmarkt ist den Auswirkungen der Pandemie und den fehlenden Bauteilen nicht entgegen. Die Folge? Fernseher werden teurer. Veröffentlichte Zahlen der GFU bieten nun einen Überblick darüber, wie viel mehr die Deutschen für ihre Fernseher zahlten.

Fernseher werden teurer – im Durchschnitt 16 Prozent höherer Anschaffungspreis

Der Durchschnittspreis aller im Jahr 2021 verkauften TV-Geräte stieg um satte 16 Prozent. Das bedeutet, dass die Deutschen im Durchschnitt im vergangenen Jahr fast 700 Euro für einen Fernseher gezahlt haben. Im Vorjahr gab der Deutsche im Durchschnitt nur knapp 600 Euro pro TV-Gerät aus. Gleichzeitig ließ sich jedoch feststellen, dass die Anzahl der verkauften Geräte einen deutlichen Rückgang erfuhr. Nämlich um rund 20 Prozent. Im vergangenen Kalenderjahr wurden somit nur rund 5,9 Millionen Geräte verkauft. 2020 waren es noch über 7 Millionen verkaufte Fernseher.

Zum Teil lässt sich die Veränderung im Preis jedoch auch mit dem Trend zum größeren Bildschirm und mehr Käufen im Premiumbereich erklären. Im Verhältnis setzen immer mehr TV-Geräte auf größere Bildschirmdiagonalen mit besserer Ausstattung. So besaßen mehr als 65 Prozent aller verkauften Fernseher des letzten Jahres eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll oder mehr.

Im Verhältnis zu anderen Bildschirmtechnologien verzeichneten vorwiegend OLED-TVs einen höheren Durchschnittspreis. Im Schnitt gaben die Deutschen rund 1.600 Euro für einen OLED-TV aus. Mehr als doppelt so viel wie der durchschnittliche Preis für alle verkauften Fernseher. Dadurch konnte das OLED-Segment des Fernsehmarkts zum ersten Mal die Umsatzmarke von einer Milliarde erreichen.

Nur geringer Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr

Die im Durchschnitt teureren Geräte dürften ihren Anteil daran haben, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr nur einen geringeren Rückgang erlebte. So wurden im Kalenderjahr 2021 noch immer 4,1 Milliarden Euro mit dem Verkauf von Fernsehern verdient. Das Pandemiejahr 2020 hingegen verbuchte mit 4,4 Milliarden Euro zwar noch immer einen höheren Umsatz, in Anbetracht der Tatsache, dass jedoch 20 Prozent weniger Modelle insgesamt verkauft wurden, bleibt diese Zahl beachtlich. Beide Jahre überboten damit das Kalenderjahr 2019, indem die Branche nur einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro einfahren konnte.

Der Trend zu größeren Bildschirmen mit mehr Premiumfeatures hat gewiss einen Anteil daran, dass der durchschnittlich gezahlte Preis höher liegt. Dennoch darf man auch im Bereich der TV-Herstellung nicht außer Acht lassen, dass Hersteller nach wie vor mit Lieferschwierigkeiten kämpfen. So hat etwa Samsung Schwierigkeiten mit der Produktion seiner neuen QD-OLED-Panels. Das könnte sich auch künftig auf die Preise der neuen Fernsehmodelle auswirken. Solange sich der Mangel an einzelnen Bauteilen nicht vollständig beruhigt hat, könnten auch in diesem Jahr höhere Preise und eine geringere Produktverfügbarkeit auf Verbraucher zukommen.