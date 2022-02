Sicherheitslücke bedroht Samsung-Smartphones - Abhilfe ist einfach Timo Brauer 3 Minuten

Sicherheitsforscher aus Israel haben eine Sicherheitslücke in zahllosen Samsung-Smartphones entdeckt. Diese schlummert schon seit Jahren unentdeckt in Smartphones vom Galaxy S8 bis hin zum aktuellen Galaxy S21. Doch Abhilfe ist leicht. So behebst du das Problem.