Handy Update: Umfangreiche Firmware-Aktualisierungen jetzt verfügbar

Der nächste Monatswechsel steht bevor. Und das bedeutet für viele Smartphones: Eine neue Update-Welle steht unmittelbar bevor. Doch bevor Google sein März-Update auf seinen eigenen aktuellen Handymodellen verteilt und auch für andere Hersteller für die Auslieferung freigibt, ist es Zeit, auf die jüngsten, bereits jetzt verfügbaren Smartphone-Updates zu blicken. Denn davon gab es so einige.

Besonders umtriebig war in den vergangenen Tagen natürlich einmal mehr Samsung. So steht seit wenigen Tagen nicht nur ein erstes Bug-Update für die nagelneue Galaxy-S22-Serie zur Verfügung. Auch für viele andere Handymodelle des koreanischen Herstellers hat es Aktualisierungen gegeben. Und dabei sind natürlich unter anderem auch wieder Sicherheitsupdates Teil des Programms. Den Januar-Patch von Google für das Betriebssystem Android können neuerdings alle Nutzer des Galaxy A11, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A42 5G, Galaxy A51 5G und Galaxy A52 installieren.

In weiten Teilen wird aber auch schon der Februar-Patch verteilt. Etwa für das Galaxy A21s, Galaxy A32, Galaxy A51, Galaxy A52s und das Galaxy M31. Ebenso steht das Februar-Update von Google für die gesamte Palette an Foldable-Modellen von Samsung zur Verfügung. Und selbstverständlich wird auch die Galaxy-S- und Galaxy-Note-Klasse nicht ausgelassen. Zahlreiche Modelle der aktuellen Spitzenmodelle von Samsung können den Februar-Patch ebenfalls downloaden. Zum Teil gehen die Updates auch über das normale fixen von Sicherheitslücken hinaus. Dann sind auch Verbesserungen der Systemstabilität und kleinere Fehlerbehebungen Teil der Softwareaktualisierungen.

Weiterhin neu: Samsung hat bestätigt, dass viele Smartphones in Zukunft länger mit Software-Upgrades und Sicherheitsupdates versorgt werden sollen. Das schließt gleichermaßen Top-Modelle wie auch einige A-Klasse-Smartphones der Koreaner mit ein. Wiederum weniger erfreulich: Für das weit verbreitete Samsung Galaxy A51 wird es in Zukunft nur noch zweimal jährlich ein Sicherheitsupdate geben.

OnePlus aktualisiert vier Modelle

OnePlus-Nutzer können sich ebenfalls über neue Aktualisierungen freuen. Etwa für das OnePlus 7 und das OnePlus 7 Pro sowie für das OnePlus Nord N100. Die Aktualisierungen auf OxygenOS 11.0.6.1 und OxygenOS 11.0.4 bringt neben kleineren Systemverbesserungen auch den Februar-Patch für Android mit. Das OnePlus Nord 2 5G hat in den vergangenen Wochen sogar gleich zwei Updates erhalten. Zunächst in Form von OxygenOS A.17 und kürzlich folgte dann OxygenOS A.18. Während zunächst nur das Februar-Patch von Google ausgeliefert wurde, sorgt das neueste Update für die Beseitigung eines mitunter nervigen Fehlers. In bestimmten Situationen berichten Nutzer nämlich davon, dass der Bildschirm „einfriert“, wenn die Teilen-Funktion in der Bildergalerie zur Verwendung kommt.

Auch Google verteilt zahlreiche Aktualisierungen

Nutzer von Pixel-Smartphones ab dem Pixel 3a aus dem Hause Google können schon seit einigen Tagen das recht umfangreiche Februar-Update installieren. Es beseitigt einige größere Fehler. Etwa einen Neustart des Geräts, wenn unter bestimmten Umständen die Kamera genutzt wird. Auch ein Problem, das die Audiowiedergabe bei der Verwendung bestimmter Bluetooth-Geräte unterbricht, hat Google nach eigenen Angaben beseitigen können. Für das Google Pixel 6 gibt es zudem noch eine Firmware-Aktualisierung, die ein WLAN-Problem aus der Welt schafft. Und nebenbei sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, dass es für das Google Pixel 3 und das Google Pixel 3 XL aus dem Jahr 2018 ab sofort keine weiteren Updates mehr geben wird. Wenn du weiter sicher im Internet surfen möchtest, solltest du als Besitzer dieses Handys über eine Neuanschaffung nachdenken.

Neue Updates hat es in den vergangenen Wochen auch für zahlreiche (ältere) Modelle aus dem Hause Huawei gegeben. Ein Dank geht an dieser Stelle rüber zum inoffiziellen Huawei-Blog, der weiterhin zuverlässig über die Firmware-Aktualisierungen des arg gebeutelten Herstellers aus China berichtet. Die Kollegen haben herausfinden können, dass für verschiedene (ehemals) beliebte Modelle der Januar-Patch von Google verteilt wird. Etwa für das Huawei P20 Lite, Huawei P30 Lite NE und Huawei Mate 10 Lite. Außerdem neu: ein Update auf EMUI 12 beim Huawei P40 Lite.

Motorola hat unterdessen schon damit begonnen, zahlreiche Smartphones mit dem Februar-Patch auszustatten. Etwa das Motorola edge 20, edge 20 Lite, edge+, Moto G20, Moto G Pro und das Moto G8 Power. Für das Moto G Pro steht in ersten Ländern auch schon das Upgrade auf Android 12 zur Verfügung. In Deutschland ist es nach unseren Informationen aber noch nicht angekommen.

Kleine Aktualisierung auch von Apple

Schon seit einigen Tagen ist ein neues Update von Apple für iPhones verfügbar. Und iOS 15.3.1 sollten alle iPhone-Nutzer ab dem iPhone 6s schnellstmöglich installieren, sofern es noch nicht geschehen ist. Es beseitigt nämlich gefährliche Sicherheitslücken. Apple dazu wörtlich in seinen Release Notes zu den möglichen Gefahren: „Die Verarbeitung von in böser Absicht erstellten Webinhalten kann zur Ausführung eines willkürlichen Codes führen. Apple ist bekannt, dass ein Bericht vorliegt, wonach dieses Problem eventuell aktiv ausgenutzt wurde.“

Viele Nutzer eines Smartphones von Vivo können sich unterdessen auf ein Upgrade auf Android 12 freuen. Denn der Hersteller hat in Deutschland den Update-Rollout für die Aktualisierung zahlreicher Handys auf Funtouch OS 12 in die Wege leiten können. Das Upgrade steht nach Angaben des Herstellers für alle in Europa von vivo offiziell vertriebenen Smartphones bereit.