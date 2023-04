Sicherheit, aber preiswert: Diese smarte Kamera ist schwenkbar und sieht bei Nacht

Allein das Vorhandensein einer Sicherheitskamera schreckt schon viele Einbrecher ab. Im Falle eines Einbruchs kannst du jedoch auch direkt benachrichtigt werden oder gegebenenfalls den Übeltäter nachträglich identifizieren und Videomaterial zur Ermittlung beisteuern. Smarte Kameras wie die Owltron 4MP Outdoor Cam O1 sind aber auch für andere Szenarien ziemlich praktisch. So kannst du etwa dank integriertem Lautsprecher auch aus der Ferne mit Gästen oder Paketboten kommunizieren. Diese Features machen die Kamera besonders.

Hochauflösende Sicherheits-Kamera mit Schwenk-Funktion

Bei der Owltron 4MP Outdoor Cam O1 (Wired) handelt es sich um eine Sicherheits-Kamera, die vor allem für den Outdoor-Einsatz geeignet ist. Sie lässt sich leicht an einer Wand anbringen und wird per Stromkabel mit Energie versorgt. Dazu ist sie nach IP65 vor Schnee und Regen geschützt und hält so auch ungemütlichem Wetter problemlos stand.

Dank einer hohen Auflösung von 2.560 mal 1.440 Pixeln erkennst du selbst kleinere Details im Sichtfeld der Kamera und kannst heranzoomen. Außerdem lässt sie sich dank integriertem Motor aus der Ferne um 355 Grad drehen sowie um 96 Grad neigen. So bleibt keine Ecke deines Grundstücks unbeobachtet. Die Steuerung geht dabei praktisch per App. Außerdem cool: Die Kamera kann auch von selbst Bewegungen von Menschen oder Fahrzeugen erkennen und diese voneinander unterscheiden. Mithilfe der Tracking-Funktion kann die Kamera anschließend der Bewegung folgen und lässt so potenzielle Übeltäter nicht aus dem Blick.

Nachtsicht, 2-Wege-Kommunikation und Sprachsteuerung

Darüber hinaus ist die Sicherheitskamera auch mit zwei Nachtsicht-Funktionen ausgestattet, dank derer du via Infrarot auch nachts in Schwarzweiß erkennst, was vor deinem Haus passiert. Oder: Du nutzt die verbauten LED-Spotlights, die dann sogar für Farb-Aufnahmen Licht ins Dunkel bringen. Je nach erkanntem Ereignis kannst du dir dazu Benachrichtigungen auf dein Handy schicken lassen und bist so immer auf dem aktuellen Stand. Oder du kannst dank 2-Wege-Kommunikation auch mit dem jeweiligen Besuch in Kontakt treten. Bei Bedarf lässt sich die Sicherheitskamera auch via Sprachassistent steuern. Dadurch kannst du etwa auf Befehl darum beten, dass die Kamera dir ein Live-Bild aus dem Garten zeigt.

An die smarte Sicherheitskamera kommst du aktuell besonders günstig. So kannst du etwa auf der Website von Owltron den Code „OWLTRONCAMO1“ eingeben und 25 Prozent Rabatt abstauben. Dann kostet sie nur noch 56,22 Euro statt 74,95 Euro und ist damit richtig preiswert. Alternativ gibt es sie auch bei Amazon mit einem 10 Euro Rabatt-Coupon, den du auf der Produktseite aktivierst. Dadurch rutscht der Preis hier auf 59,99 Euro.