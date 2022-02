Schnell wie nie: Mobilfunk-Discounter starten Highspeed-Flats im D-Netz

„Mehr ungedrosseltes Datenvolumen bei freenet Mobile“. Mit diesen Worten leitet die aktuelle Pressemitteilung des Mobilfunk-Discounters aus Norddeutschland ein und verweist auf zwei neue Allnet-Flatrates, die ab sofort im Netz von Vodafone bereitgestellt werden. Das allein wäre nicht zwingend eine Meldung wert, schaut man aber etwas genauer hin, tut sich doch eine Besonderheit auf. Denn endlich ist auch bei einem klassischen Mobilfunk-Discounter eine Allnet-Flatrate ohne Einschränkungen im Vodafone-Netz mit mehr als 50 Mbit/s im Downstream nutzbar. Auch bei der Schwestermarke klarmobil.de findet sich neuerdings ein ähnliches Angebot.

Freenet Mobile und Klarmobil: Allnet-Flats mit 100 Mbit/s im Downstream

Bei freenet Mobile kannst du dich ab sofort zwischen drei Allnet-Flats im Vodafone-Netz entscheiden. Sie bieten eine Flatrate für Telefonie und SMS. Ferner ist eine Internet-Flat inklusive. Wahlweise mit 7, 15 oder 25 GB LTE-Datenvolumen. Dafür werden dauerhaft 9,99 Euro, 14,99 Euro oder 19,99 Euro monatlich fällig. Abhängig davon, ob man sich für nur einen Monat, 12 Monate oder 24 Monate Mindestvertragslaufzeit entscheidet, kommen noch einmal einmalig 29,99 Euro, 19,99 Euro oder 9,99 Euro Anschlusspreis hinzu.

Der wohl interessanteste Unterschied ist aber bei der Surfgeschwindigkeit auszumachen. Denn die drei von freenet Mobile erhältlichen Allnet-Flats werden mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten im Downstream angeboten. Während du den 7-GB-Tarif nur mit maximal 21,6 Mbit/s im Vodafone-Netz nutzen kannst, sind es beim 15-GB-Tarif schon 50 Mbit/s. Noch flotter geht es – die örtliche Verfügbarkeit vorausgesetzt – im Tarif LTE Allnet Flat 25 GB zur Sache. Denn hier kannst du die inkludierte Allnet-Flat sogar mit 100 Mbit/s im Downstream nutzen. Mehr als 50 Mbit/s im Downstream waren bisher nur in den von Vodafone selbst vermarkteten Tarifen möglich.

Fast identisch ist das aktuelle Allnet-Flat-Angebot der ebenfalls zum freenet-Konzern gehörenden Mobilfunkmarke klarmobil.de aufgebaut. Die günstigste Dreifach-Flat mit 5 GB LTE-Datenvolumen steht im Telekom-Netz mit 25 Mbit/s im Downstream für 9,99 Euro monatlich zur Verfügung, 15 GB im Vodafone-Netz kosten mit 50 Mbit/s im Downstream knapp 15 Euro im Monat. Und wer sich für die Allnet-Flat mit 20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz entscheidet, muss dafür bei klarmobil.de 19,99 Euro bezahlen und kann neuerdings ebenfalls mit bis zu 100 Mbit/s im Downstream surfen.

Vodafone-Tochter otelo kann nicht mithalten

Eine Klatsche sind die neuen Tarifkonditionen insbesondere für die Produktmanager der direkten Vodafone-Tochter otelo. Denn dort bieten die Allnet-Flat-Tarife standardmäßig nur 21,6 Mbit/s im Download. Im Rahmen einer noch bis Anfang April laufenden Sonderaktion erhöht otelo die Downloadgeschwindigkeit für Neukunden aber auf 50 Mbit/s. Nur gegen einen Aufpreis in Höhe von 5 Euro lässt sich die Surfgeschwindigkeit auf maximal 100 Mbit/s erhöhen. Die Allnet-Flat Max mit 25 GB LTE-Datenvolumen kostet so knapp 35 Euro monatlich. Das sind pro Monat 15 Euro mehr als der faktisch identische Tarif, der bei freenet Mobile zu bekommen ist.

Aber: Bis zu 100 Mbit/s bietet auch otelo (ebenso wie Fyve) einem kleinen Kundenkreis ohne Aufpreis an. Und zwar all jenen, die maximal 27 Jahre alt sind. In den Young-Tarifen von otelo und Fyve ist das Speed-Upgrade auf bis zu 100 Mbit/s per LTE bis Anfang April ebenfalls kostenlos inklusive.