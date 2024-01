Schande: So nimmt die Regierung Steuerzahler jetzt aus

Im neuen Jahr werden die meisten Steuerzahler höher belastet als noch 2023. Das zeigen neue Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Insbesondere Gering- und Durchschnittsverdiener müssen mehr Steuern an den Staat abtreten. Das bedeutet: Wer bereits wenig Geld zur Verfügung hat, wird 2024 noch weniger haben. Alleinerziehende trifft es besonders hart, so das IW.

Steuern: Wer profitiert und wer verliert

Seit dem 1. Januar ist vieles teurer. Die Sozialbeiträge sind gestiegen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie – bislang bei 7 Prozent – kehrt auf ihr ursprüngliches Niveau von 19 Prozent zurück, ebenso die Steuern für Gas. Zudem müssen Deutsche aufgrund steigender Netzentgelte mehr für Strom zahlen. Und als wäre das nicht schon genug, hat die Bundesregierung neue Gesetze beschlossen, die etwa den Einkauf im Supermarkt 2024 verteuern oder die Spritpreise in die Höhe treiben. All dem steht die steuerliche Entlastung bei der Einkommensteuer gegenüber. Doch davon profitieren nach Angaben des IW nur diejenigen, die ohnehin schon viel verdienen.

Eine Familie mit zwei Kindern etwa, die ein gemeinsames Bruttojahreseinkommen von 130.000 Euro hat, bekommt aufgrund der niedrigeren Steuern beim Lohn am Ende des Jahres 262 Euro mehr raus. Eine Familie mit 42.000 Euro Jahreseinkommen hingegen hat dieses Jahr 33 Euro weniger zur Verfügung. Besonders hart trifft es Alleinerziehende mit einem Kind. Nach den IW-Berechnungen kommt eine alleinerziehende Person mit einem Jahresbruttoeinkommen von weniger als 36.000 Euro auf ein Minus von 144 Euro. Selbst ein Single-Haushalt, in dem die Person üppige 50.000 Euro brutto pro Jahr verdient, hat aufgrund der neuen Steuern 40 Euro weniger im Jahr zur Verfügung.

„Versäumnisse der Regierung“

„Wochenlang hatte die Ampel zuletzt um eine Lösung im Haushaltsstreit gerungen, so die Wirtschaftsexperten des IW. „Die Versäumnisse der Regierung und die unsachgerechte und verfassungswidrige Haushaltspolitik müssen am Ende die Steuerzahler ausbaden.“ Dass das vor allem Alleinerziehende, Singles mit geringem Einkommen und Familien mit wenig Geld trifft, komme erschwerend dazu.