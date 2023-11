Samsung und Android 14: In diesem Jahr ist alles anders

Wenn ein großes, neues Android-Update bereitsteht, arbeiten die Handy-Hersteller mit Hochdruck daran, dieses an ihre Kunden zu verteilen. Neue und teure Flaggschiff-Geräte erhalten das Update in der Regel zuerst. Woche für Woche kommen dann weitere Modelle hinzu. So war es bisher auch bei Samsung. Für Android 14 hat der koreanische Hersteller jedoch andere Pläne.

Samsung: Android 14 für alle auf einmal

In einer Pressemitteilung über neue Kamera-Funktionen in One UI 6 verrät eine Fußnote, welche Handys von Samsung schon in Kürze mit dem Update rechnen können. Demnach möchte man noch im September stolze 25 Smartphone-Modelle mit Android 14 und One UI 6 versorgen. Statt langen Wartezeiten kann sich ein großer Teil aller Samsung-Nutzer noch in diesem Monat über das Update freuen. Denn neben allen High-End-Modellen sind auch viele Smartphones der Mittelklasse bereits in diesem Monat mit dabei. Hier ist die komplette Liste:

Bis auf wenige, ältere Handys sowie Modelle aus dem unteren Preissegment dürften also alle Samsung-Smartphones noch im November Android 14 erhalten. Nutzt du eins der aufgelisteten Modelle, kannst du in den nächsten Wochen die Update-Funktion im Blick behalten.

Die aktuellen Flaggschiffe rund um das Galaxy S23 haben Android 14 bereits im Oktober erhalten. Damit ist Samsung in diesem Jahr der erste Hersteller nach Google selbst, welcher das Update an seine Kunden verteilt. Nutzt du eins der aktuellen Top-Smartphones, kannst du das Update also bereits in den Einstellungen herunterladen.

→ Alle neuen Funktionen von One UI 6 im Überblick

Weitere Modelle im Dezember?

Nicht bekannt ist hingegen, wie es mit den preiswerten und älteren Modellen weitergeht. Da ihnen jedoch ebenfalls ein Update auf Android 14 sicher ist, würden wir im Dezember oder spätestens Januar mit dem Update rechnen. Folgende Modelle sind hier mit dabei:

Auch Samsungs Tablets warten noch auf Android 14 und One UI 6. Auch hier dürfte sich Samsung in Kürze mit einem offiziellen Zeitplan melden.