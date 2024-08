Samsung Galaxy S24 FE aufgetaucht: So wird es aussehen

Die FE-Varianten von Samsungs Galaxy-Flaggschiffen der S-Klasse erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind eine abgespeckte Version der Spitzenmodelle und trafen oft einen für viele Kunden attraktiven Preispunkt. Abstriche musst du dafür bei der Kamera und häufig beim Chipsatz machen. Jetzt kündigt sich das neue Modell Galaxy S24 FE an: Die Designsprache ändert sich dieses Mal im Vergleich zum Vorgänger nicht. Jedoch spendiert Samsung dem neuen FE einen größeren 6,7-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer FHD+ Auflösung. Außerdem wird für das Display eine Spitzenhelligkeit von 1.900 Nits angegeben.

Das Display wird laut dem Bericht und den Bildern durch Gorilla Glass Victus+ besser geschützt als durch Gorilla Glass 5 beim Vorgänger Galaxy S23 FE. Das Smartphone soll auch weiterhin staub- und wasserdicht nach IP68 sein und einen schlanken Aluminiumrahmen besitzen.

Für das Kameramodul werden Auflösungen von 50 Megapixel im Weitwinkel-, 12 Megapixel im Ultraweitwinkel- und 8 Megapixel im Teleobjektivsensor genannt. Diese Angaben sind im Vergleich zum Vorjahresmodell unverändert, ebenso die 10-Megapixel-Frontkamera.

Samsung Galaxy S24 FE

Würde sich die Akkulaufzeit mit einem neuen Chip verbessern?

Im Inneren wird das Galaxy S24 FE von einem Exynos-2400e-Chipsatz angetrieben. Das „e“ deutet auf eine Exynos 2400-Variante hin, die in ausgewählten Ländern in den Galaxy S24-Modellen zum Einsatz kommt. Das neue Modell soll auch über einen etwas größeren Akku mit 4.565 mAh Kapazität verfügen. Samsung gibt eine Laufzeit von bis zu 29 Stunden bei der Videowiedergabe an, was eine Verbesserung von acht Stunden gegenüber dem Vorgängermodell bedeuten würde.

Samsung Galaxy S24 FE

Das Galaxy S24 FE soll auch die Galaxy AI-Funktion nutzen. Das Nachrichtenportal enthüllte unter anderem Funktionen wie generative Fotobearbeitung, Circle to Search, Sketch to Image und Live Translate. Hinsichtlich der Nutzeroberfläche soll das kommende Handy mit One UI 6.1.1 starten, das auf Android 14 basiert. Ende des Jahres soll ein Update auf Android 15 erfolgen. Der Preis ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unbekannt. Es wäre jedoch nicht verwunderlich, wenn er ähnlich hoch wäre wie der des Galaxy S23 FE, das einst für 699 Euro in den Handel kam.