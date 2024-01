Roborock S8 MaxV Ultra: Wird das der beste Saugroboter 2024?

Fünf neue Produkte zeigt Roborock auf der CES: einen neuen High-End-Saugroboter, zwei preiswertere Modelle der Q-Serie sowie zwei Akkustaubsauger. Alle fünf Geräte können nicht nur staubsaugen, sondern auch wischen.

Roborock S8 MaxV Ultra: Das neue Top-Modell des Herstellers

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist das neue High-End-Modell von Roborock und setzt mit einer Saugleistung von 10.000 Pascal neue Maßstäbe. Zum Vergleich: Der Vorgänger schaffte 5.100 Pascal. Zusammen mit der Dopple-Bürste, welche man bereits in den anderen Modellen der S8-Serie präsentiert hat, dürfte der S8 MaxV Ultra mit einer ausgezeichneten Saugleistung glänzen.

Dafür sorgt auch der neue Flexi-Arm. So ist die Seitenbüste an einem Arm montiert und kann schwer zugängliche Orte wie Ecken deutlich besser reinigen. Roborock verspricht eine 99-prozentige Eckenabdeckung. Wie gut dies in der Praxis funktioniert, wird unser Test zeigen, sobald der Saugroboter im zweiten Quartal 2024 auf den Markt kommt. Einen Preis nennt der Hersteller bisher nicht. Dieser wird jedoch deutlich über 1.000 Euro liegen.

Mit dem flexiblen Arm kommt der Roborock S8 MaxV Ultra bis in jede Ecke

Auch bei der Wischfunktion gibt es Neuerungen. Roborock setzt hier weiterhin auf ein Wischpad mit Vibrationsmodulen, statt rotierende Pads. Dies ist meine bevorzugte Technik, da weniger Feuchtigkeit auf den Boden abgegeben wird und keine Wasserstreifen auf dem Boden zurückbleiben. Das Wischtuch kann weiterhin angehoben werden und besitzt nun gleich zwei Vibrationsmodule, welche den Boden mit bis zu 4.000 Bewegungen pro Minute schrubben. Die Station wäscht das Wischtuch mit 60 Grad heißem Wasser und trocknet es anschließend mit heißer Luft.

Mit einem kleinen Mopp wischt der S8 MaxV Ultra bis zum Rand

Roborock Q Revo Serie

Etwas preiswerter kommen die neuen Saugroboter der Roborock Q Serie daher. Der Q Revo MaxV und Q Revo Pro unterscheiden sich nur bei der Kamera. So bietet das MaxV-Modell eine integrierte Kamera mit Hinderniserkennung, Videotelefonie und automatischer Bürstenanhebung.

Ansonsten sind die beiden Modelle baugleich und bieten ebenfalls eine hohe Saugkraft von 7.000 Pascal. Beim Wischen setzt Roborock hier auf rotierende Mopps. Diese drehen mit 200 Umdrehungen pro Minute und sollen so auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Einer der Mopps ist dabei an einem Arm befestigt und kann so auch in Ecken zuverlässig wischen, heißt es vom Hersteller.

Roborock Q Revo im Einsatz

Auch die Q-Serie kommt mit großer All-In-One-Station daher, welche nicht nur den Staubbehälter leert, sondern auch die Wischmopps wäscht. Auch hier kommt beim Waschen 60 Grad heißes Wasser mit anschließender Trocknung zum Einsatz.

Der Roborock Q Revo MaxV ist ab Ende März für 999 Euro zu haben. Für den Q Revo Pro werden 849 Euro fällig.

Neue Flexi-Serie mit Akkustaubsaugern

Mit der Flexi-Serie bringt Roborock eine neue Akkustaubsauger-Serie, welche preislich unterhalb der aktuellen Dyad-Produkte angeordnet sein soll. Der neue Roborock Flexi Lite bietet eine Saugstärke von 17.000 Pascal und kann beim Wischen dank randloser Bodenrolle bis an den Rand von Fußleisten und Möbeln kommen. Ein integrierter Sensor erkennt den Grad der Verschmutzung und passt die Reinigungsleistung automatisch an.

Die Roborock Flexi Serie kann wischen und staubsaugen

Zurück in der Station führen die neuen Akkustaubsauger eine Selbstreinigung durch. Hierbei kommt auch warmes Wasser und eine anschließende, automatische Warmlufttrocknung zum Einsatz.

Der zweite Akkusauger ist der Roborock Flexi Plus. Dieser bietet neben den Funktionen des Lite-Modells einen integrierten Scheinwerfer, doppelte Kantenreinigung, eine Sprachausgabe sowie App-Unterstützung. Preise für die beiden neuen Produkte nennt Roborock bisher nicht. Der Marktstart ist für Mitte 2024 geplant.

Mehr zur CES 2024 im Podcast

In der aktuellen Folge unseres Podcasts überMORGEN reden wir über und vor allem von der CES. Unsere beiden Redakteure vor Ort geben Einblicke in das Geschehen der Tech-Messe im amerikanischen Las Vegas. Sie geben ihre Einschätzung zu den neuesten Trends, zeigen, worauf wir uns 2024 freuen können und was sie so richtig überzeugt hat. Reinhören lohnt sich.