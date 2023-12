PV-Anlage von Schnee räumen? Darum rät der Balkonkraftwerk-Erfinder davon ab

Wer sich bereits mit Verschattung bei PV-Anlagen beschäftigt hat, weiß, dass auch mit Schnee bedeckte Solarmodule keinen Strom mehr liefern. Theoretisch ist es zwar möglich, die PV-Anlage von Schnee zu räumen, aber nach Einschätzung des Mannes, der den Begriff „Balkonkraftwerk“ prägte, ist das keineswegs sinnvoll. Es kann sogar zu einer großen Gefahrenquelle werden, wenn du deine PV-Module von Schnee befreist, wie Balkonkraftwerk-Experte Holger Laudeley in einem YouTube-Video auf seinem Account verrät.

PV-Anlage von Schnee räumen – erhöhte Abrutschgefahr für geringen Ertrag

Im Winter sinken die Sonnenstunden und die Intensität des Sonnenlichts, das uns noch immer erreicht. Dadurch fällt auch der Ertrag von PV-Modulen, die in den dunkelsten Monaten des Jahres nur rund 7 Prozent ihrer sonstigen Leistung erbringen. Im Winter muss man sich schlicht darauf einstellen, dass deine PV-Anlage nicht mehr viel zum Haushaltsstromverbrauch beitragen kann. Einen großen Unterschied in der Stromproduktion gibt es also bei schneebedeckten oder freien Modulen in den Wintermonaten nicht. Dafür jedoch einen großen Gefahrenpunkt, den man im Winter nicht vernachlässigen darf. Nämlich, die erhöhte Abrutschgefahr von Dächern, der du dich aussetzt, wenn du auf das Dach steigst, um deine PV-Anlage von Schnee zu räumen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für Unfälle drastisch, wenngleich der Mehrertrag, den du dir sicherst, gering ausfällt. Aus diesem Grund rät Holger Laudeley davon ab, im Winter auf Dächer zu steigen, um deine Solarmodule zu räumen.

In den meisten Fällen bleibt der Schnee in Deutschland zudem nicht lange liegen. Häufig schmilzt er bereits kurze Zeit später ohne ein menschliches Eingreifen. Selbst wenn du deine PV-Anlage also nicht selbst von den störenden Schneemassen reinigst, ist sie vermutlich bald wieder frei. Gerade in Norddeutschland bleibt der Schnee selten liegen. Anders sieht es in einigen südlichen Gebieten aus. Dort hält es Holger Laudeley sogar für angebracht, den Schnee zu entfernen, um die zusätzliche Last loszuwerden. Dabei solltest du jedoch besonders vorsichtig im Umgang mit Modulen mit einer Nanobeschichtung sein. Ein ideales Werkzeug ist hierfür ein weicher Besen. Solarreinigungsbesen kannst du übrigens auch mit einer langen Teleskopstange im Handel erhalten. So musst du nicht auf das Dach steigen, um deine PV-Anlage zu befreien, sondern kannst sie vom Boden aus reinigen. Grundsätzlich sieht Holger Laudeley kein Problem bei der Reinigung aller PV-Anlagen, die du vom Boden aus erreichen kannst, da hier keine Abrutschgefahr für dich besteht.

Mit dem passenden Neigungswinkel reinigen sich Module selbst

Bei einer Modulneigung von mehr als 15 Grad, rutscht der Schnee im besten Fall von selbst herunter, teilt der Experte mit. Der große Vorteil davon, diese Selbstreinigung zuzulassen, liegt darin, dass der Schnee dabei auch sämtlichen Schmutz von der Anlage mit sich nimmt. Offensichtlich funktioniert diese Selbstreinigung so ausgezeichnet, dass der Balkonkraft-Experte selbst seine Module in den vergangenen 20 Jahren nicht manuell gereinigt hat. Möchte man Fahrzeuge oder Personen vor den herabfallenden Schneemassen schützen, kann man auf ein sogenanntes Schneefanggitter zurückgreifen. Eine Pflicht zur Integration dieser Schutzvorrichtungen gibt es zwar nicht, ihre Anschaffung ist jedoch keineswegs teuer. Sie verhindern, dass der Schnee als geballte Masse von deinem Dach heraus auf Personen oder Objekte stürzen kann. Nebenbei verhindern sie, dass sich der Schnee in deiner Dachrinne ansammeln kann und reduzieren so auch das Risiko einer Eisbildung.