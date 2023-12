DHL: Darum kommt dein Paket nicht an

Nach der Blackweek hat der Logistiker DHL massive Probleme, alle Pakete zuzustellen. Viele Empfänger warten teils seit Tagen auf ihre Päckchen, die die Versender schon vor Tagen auf den Weg geschickt haben. Dass die Pakete nicht ankommen hat gleich zwei Gründe: Das Netz der DHL ist voller als sonst und der massive Wintereinbruch in Deutschland und insbesondere in Bayern hat es den DHL-LKWs und den Zustellern schwer gemacht.

DHL kämpft mit Paket-Flut und Wetter

Bereits seit Tagen blendet DHL in der Sendungsverfolgung einen Hinweis ein. „Informationen zu Ihrem Zustelltag: Aufgrund der aktuell hohen Paketmenge und erschwerten Wetterbedingungen kann es in einigen Fällen zu Verzögerungen bei der Auslieferung Ihrer Sendungen kommen. Wir bitten in diesen Fällen um Ihre Geduld.“ Klar ist: Wenn in Bayern der Flug- und Bahnverkehr aufgrund der Schneemassen eingestellt wird, hat das auch Auswirkungen auf andere Verkehre. Denn die LKW schaffen es nur bedingt, die Pakete zwischen den Logistikzentren zu transportieren. Viel entscheidender aber: Die Zusteller müssen durch die teils nicht oder schlecht geräumten Nebenstraßen zu den Kunden. Selbst, wenn ihnen das gelingt, dauert die Tour deutlich länger als üblich. Dadurch können weniger Pakete zugestellt werden.

Gleichzeitig sind aber so viele Pakete wie noch nie unterwegs. Grund dafür sind die Blackweek und die Cyberweek – sprich: die Schnäppchenwochen des Jahres. Der Nachrichtenagentur dpa sagte ein Sprecher, in Berlin habe man an normalen Tagen etwa 250.000 Pakete, die man bearbeite. Für die Zeit vor Weihnachten rechnet man mit 500.000 Paketen. In der Cyberweek habe man auf jeden Fall schon Tage gehabt, „die vermutlich in der Statistik uneinholbar sind“, zitiert die Agentur einen Sprecher. Bundesweit seien es an einzelnen Tagen elf Millionen Pakete gewesen, im Jahresschnitt sind es 6,2 Millionen pro Tag.

Pakete zu Weihnachten: Das sind die Fristen

Damit Pakete und Briefe sicher bis Heiligabend bei den Empfängern in Deutschland ankommen, solltest du sie pünktlich losschicken. DHL-Pakete innerhalb Deutschlands sollten bis spätestens 20. Dezember, Briefe und Postkarten bis 21. Dezember aufgegeben werden, heißt es von DHL.

Schickst du Pakete in andere Länder, gelten andere Fristen. Pakete in die Nachbarländer müssen bis 14. Dezember 2023 unterwegs sein, in sonstige europäische Länder bis zum 11. Dezember 2023. Für normale Pakete außerhalb Europas ist es laut DHL sogar schon zu spät: Sie hätten bis 28. November unterwegs sein sollen. Mit dem Service Premium kannst die Pakete noch losschicken – allerdings nur noch bis zum morgigen 5. Dezember. Sonst helfen nur noch Express-Pakete oder andere Paketunternehmen.