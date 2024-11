Produktoffensive: Apple plant Angriff auf Amazon & Google

Apple galt lange Zeit als einer der großen Innovationstreiber. Doch sowohl bei den Entwicklungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) als auch bei Smart Home scheint der Konzern gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen geraten zu sein. Bei letzterem haben sowohl Amazon mit seiner Echo-Umgebung als auch Google mit der Home-Umgebung und den diversen Nest-Produkten die Nase vorn.

Doch allem Anschein nach arbeitet Apple an einer Neuaufstellung seines Smart-Home-Angebots: Als Basis soll ein Bildschirm dienen, der einem Bericht von Bloomberg zufolge an ein quadratisches iPad erinnert und eine Diagonale von sechs Zoll bieten soll.

Smart-Home-Display mit eigenem Betriebssystem

Die Oberfläche soll demnach der von WatchOS ähneln. Allerdings wird für das neue Home-Device unter dem Codenamen Pebble eine eigene Variante des Apple-Betriebssystems entwickelt. Dieses ist dem Vernehmen nach mit Apples HomeKit kompatibel. Mit HomeKit ist die Einbindung zahlreicher Gerätschaften wie intelligente Schlösser, Heizungsthermostate, Bewässerungsanlagen, Lüftungen usw. in das smarte Apple-Heim möglich.

Besonderen Wert legt Apple den Informationen zufolge auf Sicherheitsfunktionen. Demnach sollen auch Überwachungskameras und smarte Türklingeln (mit Kamera) verbunden werden können. Deren Bilder können auf dem Display angezeigt werden, sodass direkt reagiert werden kann. Künftig könnte Apple dazu auch die eigens entwickelte Erweiterungen, etwa eine Überwachungskamera für Innenräume, in sein Angebot aufnehmen.

Siri und Apple Intelligence werden enger verknüpft

Apple geht davon aus, dass das neue Smart-Home-Device vor allem über die Stimme bedient wird. Hierbei soll insbesondere die hauseigene KI – Apple Intelligence genannt – helfend zur Seite stehen, die mit dem Sprachassistenten Siri verknüpft wird. Außerdem wurde die Hardware bereits für Apple Intents optimiert. Der Dienst soll es der KI erlauben, die verwendeten Anwendungen und Tasks zu steuern. Er soll in den kommenden Monaten neben anderen Neuerungen rund um Apple Intelligence vorgestellt werden.

Der Bildschirm wird mit einer Reihe weiteren Sensoren bestückt, die zu einer weiteren Vereinfachung der Nutzung führen soll. Demnach soll das Apple-Home-Display erkennen, wenn sich Nutzer nähern und dann automatisch spezifische Informationen anzeigen. So könnte etwa automatisch von der Temperaturanzeige zur Heizungssteuerung gewechselt werden. Zudem lässt sich die Anzeige mithilfe von Widgets personalisieren.

Das Gerät kann dazu an der Wand befestigt und als zentrale Steuerung für den heimischen Gerätepark genutzt werden. Es verfügt aber auch über einen Akku sowie Lautsprecher, um gerade bei Videogesprächen flexibel an verschiedenen Orten genutzt werden zu können. Auch hierzu werden die passenden Erweiterungen zur Verfügung gestellt. Neben der Wandhalterung soll es einen Standfuß geben. Angeblich arbeitet Apple bereits am Nachfolger, der mit einer Art Roboter-Arm den Bildschirm bewegen können soll.

